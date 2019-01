bpost : cession de l'immeuble du Centre Monnaie

24/01/2019 | 14:32

bpost et la ville de Bruxelles annoncent un accord pour la vente de l'immeuble de bureaux du Centre Monnaie, dont ils sont copropriétaires, à un consortium dirigé par la société d'investissement Whitewood.



Du fait de cette cession, le siège social du groupe postal belge déménagera dès 2021 vers la Multi Tower, nouveau nom de la tour Philips prochainement rénovée, sur la place De Brouckère à Bruxelles.



Cette vente rapporte à bpost une rentrée totale de 55,7 millions d'euros et un bénéfice net de 19,9 millions sur la réalisation de la vente.



