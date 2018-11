bpost : dévoile sa collection de timbres-poste pour 2019

23 nov. 2018

En têtes d'affiche figurent un nombre record de 1 192 codes postaux sur un seul timbre, le 18e anniversaire de la Princesse Elisabeth et un regard porté sur l'univers des millennials. bpost présente aujourd'hui sa nouvelle collection de timbres-poste pour 2019. Ce cru fait la part belle à quelques anniversaires de prestige, tels que ceux de Manneken Pis, des codes postaux et de la Princesse Elisabeth. Mais bpost ne se contente bien évidemment pas d'évoquer le passé. Des thèmes plus contemporains sont aussi abordés, comme la génération des millennials et la force de la diversité. Rinus Van de Velde a en outre réalisé un nouvel autoportrait spécialement pour son timbre-poste.

400 ans de Manneken Pis(paraîtra le 28 janvier 2019)

C'est sans aucun doute la statuette la plus célèbre de Belgique et elle fêtera en 2019 son 400e anniversaire. L'œuvre originale en bronze avait en effet été réalisée en 1619. Avant de gagner ses galons de personnage folklorique, le bambin de pierre faisait simplement office de fontaine en approvisionnant en eau un quartier de la ville de Bruxelles.

The Anatomy of the Millennial (paraîtra le 17 juin 2019)

Les millennials, soit la génération née entre 1980 et 2000, sont totalement en phase avec le règne actuel du numérique, ils entremêlent allègrement travail et vie privée et entendent marquer le monde de leur empreinte. L'illustratrice Chrostin, elle-même millennial, est parvenue à capter l'essence de cette génération en 5 timbres-poste.

La Princesse Elisabeth a 18 ans (paraîtra le 21 octobre 2019)

Le 25 octobre 2019, la Princesse Elisabeth fêtera ses 18 ans. En tant que premier enfant du Roi Philippe et de la Reine Mathilde, elle est première dans l'ordre de succession au trône de Belgique. Pour son anniversaire, bpost lui dédie rien moins qu'un timbre à son effigie, dont l'illustration demeure pour l'heure un secret bien gardé.

Les autres émissions qui paraîtront en 2019 :

Date d'émission 28 janvier 2019

De tout temps, les animaux ont aidé les hommes et les femmes dans leur labeur. Il suffit de penser aux animaux de trait ou aux chiens de sauvetage. Nous rappelons cette collaboration cruciale par le biais de 5 timbres-poste.

Entre 1816 et 1919, Moresnet neutre a constitué un territoire neutre frontalier des Pays-Bas, de la Prusse et de la Belgique, laquelle l'a finalement réintégré en 1919. Deux timbres-poste commémoreront le centenaire de cet épisode historique.

Date d'émission 18 mars 2019

Cela fait 150 ans déjà que l'on imprime des timbres-poste à Malines. Au fil de ces nombreuses années, les procédés d'impression ont fortement évolué. C'est cette histoire que raconte l'émission, dont un des timbres a été réalisé sous forme de gravure.

Sans les insectes, les oiseaux ou les rongeurs, de très nombreuses variétés de plantes ne pourraient pas survivre. Ces différents modes de pollinisation sont illustrés par l'émission « Pollinisateurs exceptionnels ».

Dans le cadre de la série « La Belgique qui gagne », nous accomplirons en 2019 un voyage dans l'espace. La Belgique a en effet plus que son mot à dire dans la conquête spatiale. Une multitude de prouesses technologiques ont ainsi vu le jour dans notre pays, tant dans le domaine de l'observation que dans celui de l'exploration.

En 1969, la Belgique introduisait l'actuel système des codes postaux. Nous célébrons ce cinquantenaire avec un timbre-poste renfermant la totalité des 1 192 codes postaux en microtexte. C'est là non seulement une primeur mais aussi un record pour bpost !

Date d'émission 17 juin 2019

L'émission Europa consacrée aux oiseaux nationaux met en vedette deux espèces particulièrement bigarrées, le Loriot et le Geai des Chênes.

Les formes géométriques sont présentes en filigrane dans la nature. Nous avions lancé un thème autour de ces phénomènes l'an dernier. En 2019, nous découvrirons la forme en étoile.

En 1869, le premier tramway hippomobile s'élançait sur les rails, bouclant le trajet entre le Bois de la Cambre et la Porte de Namur. Un timbre-poste évoquera en 2019 le 150e anniversaire de cet événement.

Date d'émission 26 août 2019

La série « Places belges » fera escale l'année prochaine dans la cité flamande de Louvain. Une série gravée mettra en avant les principaux monuments de cette ville universitaire.

En 2019, il y aura 450 ans que le peintre Pieter Brueghel l'Ancien est décédé. Le grand maître fera pour l'occasion l'objet d'une année Brueghel et d'une série de timbres-poste.

Nous sommes tous des êtres humains, mais chacun de nous est unique et différent. Et la diversité fait la force. Un timbre-poste met en lumière plusieurs aspects de cette diversité.

Rinus Van de Velde, qui compte au rang des artistes belges contemporains les plus populaires du moment, a spécialement réalisé un autoportrait pour son timbre-poste.

Date d'émission 21 octobre 2019

Les 24 Heures du Mans sont une des courses automobiles les plus mythiques. Les bolides des cinq gagnants belges de cette épreuve de légende ornent autant de timbres-poste.

Il y a 75 ans débutait la libération de notre pays. Une série de timbres-poste montre les principaux points d'ancrage de cette période et en illustre deux facettes : la liesse d'une part, et un conflit qui se poursuit, d'autre part.

Enfin, un timbre de fin d'année vous permettra d'envoyer tous vos bons vœux.

Les illustrations des timbres-poste sont disponibles sur le site web de bpost. Tous les timbres seront en vente sur le webshop de bpost à partir de leur date d'émission.

