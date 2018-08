bpost : grimpe après des trimestriels jugés rassurants

09/08/2018 | 13:28

bpost grimpe de 7% à Bruxelles, les investisseurs se montrant rassurés par la publication par le groupe de résultats 'en ligne' avec ses attentes pour le deuxième trimestre, avec un revenu opérationnel en hausse de 32,7% à 928,4 millions d'euros.



L'opérateur postal belge explique avoir bénéficié à la fois d'acquisitions et d'une croissance organique vigoureuse, soutenue par une activités de colis dynamique qui a profité du développement du commerce en ligne.



Si son EBITDA a reculé de 12% à 140,4 millions d'euros en raison de coûts plus élevés, bpost se dit en voie de réaliser en 2018 un EBITDA normalisé vers la borne basse d'une fourchette de 560-600 millions, tout en payant un dividende 'au moins' équivalent à celui de 2017.



