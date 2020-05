bpost SA : De retour vers la borne basse du range 08/05/2020 | 08:49 achat En cours

Cours d'entrée : 6.165€ | Objectif : 6.63€ | Stop : 5.7€ | Potentiel : 7.54% Enfermé au sein d'un trading range, le titre bpost SA revient à proximité de la borne basse de cette phase de distribution. L'ouverture de positions haussières apparaît opportun.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 6.63 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 5.84 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 5.79 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.54 pour l'année 2020.

Avec un PER à 9.6 pour l'exercice en cours et 7.43 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

La majorité des analystes ont une opinion négative sur le titre, à alléger ou à vendre.

Données financières (EUR) CA 2020 3 814 M EBIT 2020 224 M Résultat net 2020 130 M Dette 2020 868 M Rendement 2020 9,06% PER 2020 9,60x PER 2021 7,43x VE / CA2020 0,54x VE / CA2021 0,52x Capitalisation 1 203 M Prochain événement sur BPOST SA 13/05/20 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 7,93 € Dernier Cours de Cloture 6,02 € Ecart / Objectif Haut 92,9% Ecart / Objectif Moyen 31,9% Ecart / Objectif Bas -1,91% Dirigeants Nom Titre Jean-Paul van Avermaet Chief Executive Officer François Cornélis Chairman Leen Geirnaerdt Chief Financial Officer Nico Cools Chief Information Technology & Digital Officer Caroline Ven Non-Executive Director