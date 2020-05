bpost : Le premier trimestre 2020 du Groupe bpost impacté par le COVID-19

Luni, 4 mai 2020 - Le premier trimestre 2020 résultats

Notre priorité absolue est de protéger la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients.

Le produit d'exploitation du Groupe s'établit à 934,6 millions EUR, soit une hausse de +3,1% par rapport à la même période l'année dernière, grâce à la croissance des activités Parcels BeNe et E-commerce Logistics chez Parcels & Logistics, tant en Europe et Asie qu'en Amérique du Nord.

L'EBIT publié du Groupe s'élève à 71,0 millions EUR. L'EBIT ajusté atteint 75,6 millions EUR (marge de 8,1%).

Mail & Retail Total des produits d'exploitation de 500,0 millions EUR (-5,2%) en raison de l'impact du COVID-19 sur l'Advertising mail et le commerce de détail et de la déconsolidation d'Alvadis. Diminution sous-jacente du volume de courrier de -9,9%, découlant de l'annulation de campagnes publicitaires en raison du COVID-19. L'EBIT publié s'élève à 64,6 millions EUR. L'EBIT ajusté atteint 65,2 millions EUR (marge de 13,0%), ce qui représente une diminution de -29,6% due à l'évolution du courrier à la suite de la crise du COVID-19 et à des charges d'exploitation supplémentaires destinées à garantir la continuité du service. Impact du COVID-19 sur M&R estimé à -14,4 millions EUR.

Parcels & Logistics Europe & Asie Le total des produits d'exploitation se chiffre à 213,5 millions EUR ( +8,5% ), principalement porté par la croissance de Parcels BeNe (+19,8%). Impact négatif significatif du COVID-19 sur les activités Cross-border. Les volumes organiques de Parcels BeNe affichent une croissance de +20,5% , supérieure à la croissance du volume sur les deux premiers mois de l'année de 17,9%, grâce à une augmentation des ventes en ligne depuis le début du confinement le 18 mars 2020. L'EBIT publié s'élève à 16,2 millions EUR. L'EBIT ajusté à 16,9 millions EUR (marge de 7,9%), en hausse de 4,5 millions EUR ( +31% ) d'un point de vue opérationnel, sans tenir compte de la récupération de la TVA au 1T19, de l'évolution négative d'une année à l'autre des règlements des frais terminaux et du COVID-19. Impact du COVID-19 sur PaLo Eurasia estimé à -1,8 million EUR.

Parcels & Logistics Amérique du Nord Le total des produits d'exploitation s'élève à 261,3 millions EUR ( +14,3% , +11,2% à taux de change constant), grâce à l'E-commerce logistics, et en particulier à la croissance enregistrée chez Radial au niveau des clients existants et des nouveaux contrats conclus en 2019. L'EBIT publié s'élève à -10,8 millions EUR. EBIT ajusté à -7,4 millions EUR (marge de -2,8%), en hausse de 0,4 million EUR grâce à l'évolution positive de l'E-commerce logistics, principalement Radial, en grande partie contrebalancée par la pression continue sur les marges au niveau de l'International Mail. Impact du COVID-19 sur PaLo NA estimé à -0,3 million EUR.

Impact total du COVID-19 sur l'EBIT du Groupe estimé à -16,7 millions EUR pour le premier trimestre 2020. Si l'on ne tient pas compte de cet impact, les résultats du premier trimestre 2020 ont dépassé les attentes, la baisse des volumes de courrier affichant une tendance plus positive que les prévisions pour l'année.

Les perspectives pour 2020 sont annulées en raison du COVID-19. Des prévisions actualisées pour l'année entière seront publiées dès que l'impact quantitatif total du COVID-19 pourra être estimé de manière précise et fiable. Le Groupe bpost n'est pas en mesure de le faire à ce jour.

La politique de dividende actuelle de distribuer minimum 85% du résultat net BGAAP est suspendue. Une nouvelle politique de dividende sera décidée par le Conseil d'Administration lorsqu'il y aura plus de visibilité sur l'impact de la crise du COVID-19 à plus long terme. En conséquence, il n'y aura pas d'annonce demain avant l'ouverture quant à une nouvelle politique d'allocation du capital.

Déclaration de Jean-Paul Van Avermaet, CEO du Groupe bpost :

« Nous traversons une crise mondiale sans précédent. Dans des circonstances aussi exceptionnelles, le Groupe bpost est plus que jamais conscient du rôle social qu'il remplit en assurant un lien vital entre les individus et en empêchant l'isolement des plus vulnérables d'entre eux. Les efforts considérables consentis par nos collaborateurs afin de garantir la continuité des services du Groupe bpost ne se font pas aux dépens de leur santé et de leur sécurité, ni de celles des clients. Cela revêt une importance capitale et demeure notre priorité numéro un. Nous avons instauré de nombreuses mesures sur le terrain afin de protéger nos collaborateurs et nos clients. »« Grâce aux efforts sans limite de nos factrices et facteurs, nous sommes parvenus, en un temps très court et d'une manière agile et flexible, à prendre en charge et à traiter l'afflux important de paquets dans notre infrastructure actuelle. Cela démontre que l'économie belge peut plus que jamais compter sur le Groupe bpost en tant que maillon essentiel entre les entreprises et les clients pour accompagner les changements de comportement des consommateurs en ligne. »« Comme il fallait s'y attendre, le Groupe bpost n'est pas épargné par la crise mondiale actuelle. Le gouvernement fédéral belge a imposé un confinement aux citoyens belges depuis la mi-mars 2020, ce qui a inévitablement influé sur nos résultats du premier trimestre. Nos principales priorités consistent toujours à garantir la sécurité de nos collaborateurs, la continuité des activités et la bonne situation financière de l'entreprise. Nous continuons à suivre de près l'impact du virus COVID-19 sur nos opérations et nos finances. Etant donné les incertitudes du moment et les développements en cours, nous ne sommes pas en mesure à l'heure actuelle d'en estimer de façon précise et fiable l'impact quantitatif complet sur les résultats pour toute l'année 2020. Nous communiquerons à ce sujet dès qu'une telle évaluation pourra être réalisée. »

François Cornelis, Président du Conseil d'Administration, poursuit :

« En attendant, des décisions ardues mais réfléchies ont dû être prises pour renforcer la situation financière et préserver les réserves de liquidités du Groupe à plus long terme. C'est pourquoi le Conseil d'Administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires de limiter le dividende lié aux résultats de 2019 à l'acompte sur dividende payé en décembre de l'année dernière. Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons actuellement, la prudence est de mise compte tenu des incertitudes quant à la durée et la gravité de cette crise du COVID-19. »

Jean-Paul Van Avermaet, CEO du Groupe bpost :

« Les dépenses en capital seront également limitées aux seuls besoins urgents et stratégiques. En nous basant sur notre évaluation constante de la situation, nous prendrons toutes les mesures qui pourraient se révéler ultérieurement nécessaires. »« Outre le COVID-19, nos résultats pour le premier trimestre ont été marqués par des contributions accrues à l'EBIT de nos activités liées aux paquets et à l'E-commerce logistics, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Cela confirme que la transformation de nos activités dans laquelle nous nous sommes engagés est la direction à prendre pour nous assurer un avenir viable. Étant donné que nos résultats du premier trimestre ont été entravés par l'importante baisse de l'EBIT de nos activités de courrier national et international, nous devons accélérer le développement de nos activités de croissance. Simultanément,, nous entendons rester un opérateur postal efficace en Belgique, et à cette fin, l'introduction réussie à l'échelle nationale de notre modèle de distribution alternée à la mi-mars a été un grand pas en avant. »

Perspectives telles que publiées le 17 mars 2020, hors impact COVID-19 et annulées par ce dernier

La croissance du total des produits d'exploitation du Groupe pour 2020 était attendue à un faible pourcentage à un chiffre, tandis que l'EBIT ajusté du Groupe devait se situer entre 240 et 270 millions EUR.

Pour les entités opérationnelles, les prévisions du Groupe bpost étaient les suivantes:

Mail & Retail :

Total des produits d'exploitation en baisse jusqu'à -5%, avec un déclin sous-jacent des volumes du Domestic mail attendu entre -9% et -11%, dont l'effet sera partiellement compensé par une augmentation approuvée de +5,1% des tarifs.

Marge EBIT ajustée de 8 à 10%.

Parcels & Logistics Europe & Asie :

Croissance d'un faible pourcentage à deux chiffres du total des produits d'exploitation

Marge EBIT ajustée entre 6 et 8%

Parcels & Logistics Amérique du Nord :

Pourcentage de croissance à un chiffre moyen du total des produits d'exploitation

Marge EBIT ajustée positive jusqu'à 2%

Le capex brut devrait s'élever à 200 millions EUR.

Des prévisions actualisées pour l'année entière seront publiées dès que l'impact quantitatif total du COVID-19 pourra être estimé de manière précise et fiable. Le Groupe bpost n'est pas en mesure de le faire à ce jour.

Impacts du COVID-19 sur le premier trimestre 2020 observés en mars 2020 depuis le début du confinement

Mail & Retail :

Les volumes d'Advertising mail ont chuté de plus de 60%, avec également un impact, mais moindre, sur les volumes de Transactional mail.

Les frais supplémentaires liés à la sécurité et aux primes octroyées aux collaborateurs opérationnels représentent environ 5,0 millions EUR sur une base mensuelle.

L'absentéisme s'est accru, le taux enregistré chez bpost Belgique a doublé au début de la crise, en mars

Parcels & Logistics Europe & Asie :

Volumes supplémentaires chez Parcels BeNe, avec une croissance du volume de plus de 20% par rapport au dernier exercice et une forte tendance à la hausse.

Les activités transfrontalières ont lourdement subi l'impact de la réduction de la capacité de fret aérien et de la fermeture des frontières internationales.

Les frais supplémentaires liés à la sécurité et aux primes, à l'absentéisme et au transport se sont élevés à environ 1,5 million EUR sur une base mensuelle.

Parcels & Logistics Amérique du Nord :

Jusqu'ici, les volumes des clients sont conformes aux attentes. Les perturbations sur le plan opérationnel ont été limitées.

Les frais supplémentaires engagés pour la santé et la sécurité sont actuellement inférieurs à ~1,0 million EUR par mois, mais sont susceptibles d'augmenter par la suite.

Nous nous efforçons à réduire le capex brut d'au moins 50 millions EUR pour le ramener à 150 millions EUR au maximum (contre plus de 200 millions EUR prévus initialement).

La politique de dividende actuelle de distribuer minimum 85% du résultat net BGAAP est suspendue. Une nouvelle politique de dividende sera décidée par le Conseil d'Administration lorsqu'il y aura plus de visibilité sur l'impact de la crise du COVID-19 à plus long terme.

Le communiqué de presse complet des résultats du premier trimestre 2020 est disponible dans le fichier PDF ci-dessous.

