bpost : annulation du solde sur dividende 2019

30/03/2020 | 07:50

Compte tenu de la crise Covid-19, bpost indique que son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 13 mai, un dividende brut par action sur les résultats 2019 de 0,62 euro au lieu de 0,73 euro comme annoncé le 17 mars.



Cela impliquerait, sachant qu'un acompte de 0,62 euro brut par action a déjà été versé le 9 décembre dernier, qu'aucun autre dividende ne serait versé au titre de 2019, pour garantir la solidité du bilan et des réserves de liquidités sur le long-terme.



Le groupe postal belge continue de surveiller de près l'impact du virus COVID-19 sur ses opérations et ses finances, mais n'est pas en mesure à l'heure actuelle d'en estimer de façon précise et fiable l'impact quantitatif.



