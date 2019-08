bpost : départ du CEO en février 2020

19/08/2019 | 08:37

bpost, l'opérateur postal de Belgique, indique que Koen Van Gerven a décidé de ne pas se présenter comme candidat pour un nouveau mandat de CEO de l'entreprise, son mandat actuel devant arriver à expiration le 26 février 2020.



'La vision et la stratégie sont claires. Les défis et les plans sont précis et leur mise en oeuvre a été entamée. Nous voyons les premiers résultats, mais la route est encore longue et il faudra que le prochain CEO puisse exercer un mandat de six ans', explique-t-il.



Koen Van Gerven a rejoint bpost en 2006 comme directeur retail & financial services et a été nommé CEO du groupe en février 2014. Le conseil d'administration a demandé à son président François Cornelis de lancer le processus de recherche d'un nouveau CEO.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.