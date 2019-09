Brasseries Du Cameroun : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2019 de SABC

Douala, 30 septembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

SABC annonce la publication de son rapport financier semestriel au 30 juin 2019

SABC annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2019.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2019 peut être consulté sur le site internet de la société à l'adresse www.lesbrasseriesducameroun.com.

Enoncés prévisionnels

SABC ne communique pas de « prévisions du bénéfice » au sens de l'article 1 du Règlement délégué (UE) n° 2019/980 de la Commission Européenne. En conséquence, les énoncés prévisionnels dont il est question dans le rapport financier semestriel ne sauraient être assimilés à de telles prévisions de bénéfice. Certains énoncés contenus dans ce document peuvent avoir un caractère prévisionnel, y compris, notamment, les énoncés annonçant ou se rapportant à des évènements futurs, des tendances, des projets, des anticipations ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Une confiance absolue ne peut être placée dans de tels énoncés qui sont par nature soumis à des risques et incertitudes connus et inconnus, lesquels pourraient conduire à des divergences significatives entre les réalisations réelles et celles annoncées dans le rapport financier semestriel. A cet égard, l'attention du lecteur est attirée sur les principaux risques et incertitudes du Groupe SABC décrits à la section II.G. du rapport financier semestriel.

Contacts

Contact médias

Hélène Kenmegne - Directrice de la Communication

Tél : (237) 699 311 052

E-mail : hkenmegne@sabc-cm.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d′audit semestriels/examens réduits Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60391-sabc-communique-de-presse-rapport-financier.pdf

