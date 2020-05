Brederode : Tussentijdse verklaring 0 07/05/2020 | 17:50 Envoyer par e-mail :

DÉCLARATION INTERMÉDIAIRE (Information non réglementée - publiée le 7 mai 2020 à 17:45) L'année 2020 a débuté sur une note aussi ferme que s'était terminée la précédente avec notamment un nouveau record historique, le 19 février, de l'indice boursier américain S&P 500. Quelques jours plus tard, la propagation du coronavirus d'abord en Europe puis aux États-Unis et enfin partout dans le monde a complètement bouleversé la donne. Le confinement de larges pans de la population mondiale aura des répercussions négatives considérables sur les économies nationales et les niveaux d'emploi, entrainant la faillite de nombreuses entreprises ainsi que la dégradation des conditions de vie de millions de gens. L'intervention rapide et massive des banques centrales du monde entier pour soutenir les marchés financiers et l'aide colossale débloquée par les gouvernements nationaux ont pour l'instant permis d'éviter une catastrophe économique planétaire et l'effondrement total des marchés financiers. Les économies occidentales s'apprêtent à voir leurs PIB et leurs taux d'emplois chuter dans des proportions inégalées depuis la Seconde Guerre mondiale. Le monde espère que la réouverture progressive et en douceur des entreprises et, à terme, l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19 mettront fin à cette situation inédite. La reprise de l'activité économique en Chine, berceau de la pandémie et premier pays à revenir progressivement à une sorte de normalité, pourrait s'avérer un indicateur précieux de l'évolution de la situation dans le reste du monde. Au 31 mars 2020, la valeur d'actif net par action Brederode s'élevait à € 79,41 contre € 83,27 au 31 décembre 2019, en recul de 4,6 %. Cette valorisation est basée sur les cours de Bourse pour les titres cotés et, pour le Private Equity, sur les valorisations au 31 décembre 2019 ajustées uniquement pour tenir compte des mouvements d'actifs et des variations de change intervenus dans l'intervalle. Le secteur du Private Equity a enregisté une activité soutenue au cours du premier trimestre, liée essentiellement aux opérations conclues avant l'explosion de la pandémie dans les pays occidentaux et aux transactions réalisées en 2019 mais non encore financées. Au vu de ces circonstances exceptionnelles et compte tenu de notre volonté de nous appuyer sur les informations les plus récentes en vue d'optimaliser nos décisions futures, nous avons pris contact avec tous nos gestionnaires de Fonds (GP) afin de connaître leurs valorisations estimées à fin mars 2020. Les résultats de ces consultations (ayant porté sur 85 % du portefeuille) laissent entrevoir une moins-value trimestrielle d'environ 9 %. Cette estimation n'est pas reflétée dans la valeur d'actif net par action évoquée ci-avant. Sur la même période, le total des engagements non appelés progresse légèrement, passant de € 1 059 millions à € 1 075 millions (+ 1,5 %). Le portefeuille titres cotés a enregistré un recul de 11,7 % au cours du trimestre. L'opération principale réalisée pendant le trimestre a porté sur la vente de notre participation en Coloplast. BREDERODE SA 32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 page 1/2 La situation financière nette de Brederode à la fin du premier trimestre 2020 reste pratiquement identique à celle de décembre 2019. Par ailleurs, les lignes de crédit confirmées ont été portées à € 170 millions. Perspectives pour l'exercice financier en cours La performance du secteur Private Equity pourrait accuser un nouveau recul au second semestre. A ce moment l'impact du confinement décrété fin mars sur la rentabilité des entreprises sera mieux connu. On peut par ailleurs s'attendre à un ralentissement substantiel des distributions en Private Equity alors que le rythme des appels de Fonds restera relativement soutenu. Brederode n'a souscrit aucun nouveau fonds depuis février 2020 et ne prévoit prendre aucun engagement nouveau significatif avant que la situation des cash-flows en Private Equity soit stabilisée.

Les appels de fonds à prévoir dans le cadre de nos engagements non appelés devraient nous permettre de profiter pleinement des nouvelles opportunités qui ne manqueront pas de se présenter.

Les marchés boursiers devraient continuer à être soumis à une volatilité élevée pendant de nombreux mois.

Le haut degré d'incertitude lié à la pandémie en cours rend impossible toute prévision raisonnable. Nous restons toutefois confiants que la qualité et la diversification de nos actifs se révéleront payants sur le long terme. Contacts : Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Administrateurs délégués T : +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu- www.brederode.eu BREDERODE SA 32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 page 2/2 INTERIM STATEMENT (Non-regulated information - published on 7th May 2020 at 5.45 pm) The start of 2020 in the financial markets has been a continuation of the previous, exceptional year, with the S&P 500 index, for example, reaching its highest reading ever on February 19th. A few days later, the spreading of the coronavirus in Europe first, in the US soon afterwards and ultimately across the world, has dramatically changed the world we live in. The lockdown imposed on large swaths of the world population will have an extraordinarily negative effect on the economies and on employment, putting a number of businesses in or close to bankruptcy and worsening the livelihood of millions of people. The timely and massive intervention in support of the financial markets by the Central Banks across the world and the huge support provided by national governments to their economies has, for the time being, avoided what could have been a catastrophic depression and a financial market meltdown. Nonetheless western economies will experience drops in GDP and increases in unemployment rates unseen since the end of WW II. The hope is that a gradual and smooth reopening of businesses after the lockdown and, down the road, a vaccine against Covid-19, will bring this unprecedented event to an end. The current recovery in activity in China, where this pandemic originated, and the first to start gradually returning to a sort of normal life, could be a useful indicator of how things might develop in the rest of the world. As at March 31st, 2020 Brederode's net asset value per share stood at € 79.41, compared to € 83.27 as at 31 December 2019, a reduction of 4.6%. This valuation is based on market prices for listed securities and for Private Equity, on the valuations as at 31 December 2019, adjusted solely to take account of movements within the portfolio and variations in exchange rates occurring since that time. The Private Equity segment saw sustained activity in Q1, in large part related to deals closed before the explosion of the pandemic in the western world and to transactions closed in 2019 but not yet funded. Given the current exceptional circumstances and our continuous desire to rely on up-to-date information to optimise future decisions, we have contacted all our GPs to get an indication of their estimated valuations at the end of March. The outcome of these consultations (based on a sample of 85% of the portfolio) suggests an estimated negative quarterly change in fair value of approximatively 9%. This indicative valuation change applies only to the Private Equity portfolio and is not reflected in the net asset value per share mentioned above. Over the same period, total uncalled commitments rose slightly from € 1,059 million to € 1,075 million (+ 1.5%). The listed securities segment was also negatively impacted and closed the quarter down 11.7%. During the first quarter, the main movement was the sale of the holding in Coloplast. Our net financial position at the end of Q1 was practically unchanged vs the end of last year while we have increased our confirmed credit lines to a total of € 170 million. BREDERODE SA 32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 page 1/2 Prospects for the current financial year The Private Equity performance could further deteriorate in Q2 2020 as the full effect of the lockdown, which started at the very end of Q1 in most western countries, will continue to affect profitability. There will likely be a significant slowdown in distributions for the rest of the year while the investment pace may continue to be relatively sustained. We have not subscribed to any new fund since February 2020 and we do not expect to make any significant new commitment until cash flows stabilise. Our undrawn commitments will allow us to take full advantage of new opportunities, as they arise. We expect stock markets to continue to be volatile for some time to come. Given the huge uncertainties related to the ongoing pandemic it is impossible to make any reasonable prediction. We however remain confident that the quality and diversification of our assets will be the winning cards in the long run. Contact: Luigi Santambrogio & Axel van der Mersch, Managing Directors +352 26 25 99 71 - info@brederode.eu - www.brederode.eu BREDERODE SA 32, Boulevard Joseph II - L-1840 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 174.490 page 2/2 La Sté Brederode SA a publié ce contenu, le 07 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

