Bridgestone freine ses ambitions au terme du premier semestre

Tokyo (awp/afp) - Le numéro un japonais des pneus, Bridgestone, a révisé vendredi à la baisse ses prévisions de résultats annuels, après un premier semestre décevant, plombé notamment par la Chine et l'Asie-Pacifique, et des vents contraires qui devraient perdurer au second semestre.

Son bénéfice net de janvier à fin juin a totalisé 118,7 milliards de yens (un peu plus d'un milliard de francs suisses), en repli de 1,2%, selon un communiqué.

Le bénéfice opérationnel semestriel a quant à lui chuté de 21% à 158,4 milliards de yens, pénalisé par plusieurs répercussions négatives, dont la hausse du coût des matières premières, des effets de change et des changements de normes comptables défavorables. S'y sont ajoutées des dépréciations d'actifs.

Les ventes du principal concurrent du français Michelin ont reculé de 2% à 1.744,6 milliards de yens, affectées par un recul conséquent en Chine et ailleurs en Asie-Pacifique (-5%), ainsi que dans la région Amériques (-1%), principale zone d'activité du groupe à l'étranger.

Elles ont en revanche augmenté de 1% au Japon et sont restées stables dans la zone Europe-Afrique-Moyen Orient (EMEA).

Au-delà de ce premier semestre où il a manqué ses objectifs, Bridgestone s'attend à ce que l'environnement de marché reste "difficile" pour le reste de l'année, avec un déclin de la demande de pneus, principalement sur le segment des pneus montés sur les véhicules neufs, alors que le marché automobile mondial ralentit sérieusement.

Il s'attend aussi à un effet négatif des taux de change, avec la montée du yen, et à des coûts associés à l'intégration de l'activité télématique de TomTom, fabricant néerlandais de systèmes de navigation GPS, qu'il a rachetée pour 910 millions d'euros en début d'année.

Bridgestone prévoit désormais un bénéfice net annuel de 290 milliards de yens (-1% sur un an), contre une estimation précédente de 300 milliards.

Il a aussi abaissé son objectif annuel de bénéfice opérationnel, désormais fixé à 375 milliards de yens (3,16 milliards d'euros) contre une estimation de 410 milliards de yens auparavant. Ce qui signifierait un repli de ce résultat de 7% sur un an, alors que groupe misait précédemment sur une hausse.

Enfin, Bridgestone, qui fabrique aussi des vélos et accessoires de golf, s'attend à présent à un repli de 1% de ses ventes cette année, à 3620 milliards de yens (30,5 milliards d'euros), contre une prévision précédente de 3.690 milliards.

afp/jh