Brightcove : Blick TV lance la première chaîne de télévision numérique de Suisse optimisée par Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la plus grande plate-forme de technologie vidéo au monde, a annoncé aujourd’hui que Blick TV, la première chaîne de télévision numérique 24/7 de Suisse, est désormais diffusée sur Brightcove Live™ et Video Cloud. La nouvelle chaîne de télévision – qui appartient au groupe médiatique Ringier – offre aux téléspectateurs ses programmes en direct et de vidéo à la demande en ligne à l’adresse Blick.ch, ainsi que sur l’application Blick pour appareils mobiles (iOS et Android). La diffusion de Blick TV représente une étape importante pour le groupe médiatique Ringier qui a investi des ressources considérables dans le streaming numérique, notamment dans deux nouveaux studios ainsi que dans une équipe de base forte de 48 journalistes, rédacteurs et hôtes pour la publication quotidienne des reportages. Blick TV apporte à son public des actualités nationales en direct et s’appuiera sur son partenariat avec CNN pour la diffusion des actualités internationales.

Le Groupe Blick, l’une des plus importantes marques médiatiques suisses, touche plus 1,5 million de personnes par jour. Pour mettre en œuvre une stratégie numérique donnant la priorité à la mobilité, offrant une expérience vidéo haut de gamme et permettant aux téléspectateurs de visionner les contenus sur l’appareil de leur choix, le Groupe a choisi la plate-forme vidéo de Brightcove. À l’heure où l’on constate une évolution majeure dans la façon dont les gens préfèrent visionner du contenu, le lancement de Blick TV met en lumière l’importance, pour les entreprises médiatiques, de s’orienter vers une stratégie de contenu axée sur la mobilité et sur la vidéo.

Grâce à Brightcove, Blick TV diffuse en direct les sujets d’actualité les plus récents et permet de créer facilement des clips segmentés à stocker pour un visionnage fluide en vidéo à la demande. Blick TV possède également certaines fonctionnalités remarquables qui mettent en évidence son avantage compétitif, en particulier:

Sous-titrage vidéo: intégrée au lecteur vidéo, l’interprétation répète le contenu en allemand standard, lequel est ensuite converti en texte avec possibilité de modification. Ce système permet d’utiliser l’application sur les smartphones en déplacement et donne un accès sans obstacle aux contenus. Élément essentiel de l’expérience de visionnage, les sous-titres rendent les vidéos accessibles à tous les publics.

intégrée au lecteur vidéo, l’interprétation répète le contenu en allemand standard, lequel est ensuite converti en texte avec possibilité de modification. Ce système permet d’utiliser l’application sur les smartphones en déplacement et donne un accès sans obstacle aux contenus. Élément essentiel de l’expérience de visionnage, les sous-titres rendent les vidéos accessibles à tous les publics. Visionnage en mode portrait et paysage: optimisés pour les téléspectateurs mobiles, les contenus peuvent être visionnés en mode portrait ou paysage sans compromis pour la qualité même si le contenu est enregistré dans un format et visionné dans l’autre. En mode portrait, seule la partie centrale de la vidéo est visible ; au lieu de la diffusion d’un flux direct distinct, le même flux est redimensionné. En outre, les sous‑titres, le logo Blick TV et les titres sont personnalisés et positionnés différemment en fonction du mode portrait ou paysage.

«Quand nous avons décidé de lancer la première chaîne de télévision numérique suisse, nous savions combien il serait crucial d’offrir une expérience utilisateur de haute qualité, a déclaré Thomas Spiegel, PDG du Groupe Blick. En proposant le sous-titrage du contenu et la possibilité de le visionner en mode portrait ou paysage, non seulement nous offrons à nos utilisateurs une expérience haut de gamme, mais nous nous donnons un avantage compétitif à long terme. Nous devons ces avancées à la plate-forme vidéo riche en fonctionnalités de Brightcove. Depuis le lancement de Blick TV, nous avons augmenté le contenu de vidéo à la demande en satisfaisant toutes les préférences de visionnage, et nous sommes devenus la chaîne de télévision numérique 24h/24 et 7j/7 incontournable pour les publics qui souhaitent regarder du contenu vidéo en direct et à la demande.»

«En choisissant une plate-forme évolutive et fiable comme Brightcove Live, Blick TV est en mesure de réaliser les trois piliers clés du succès de Ringier : informer, divertir et s’adapter à la demande des téléspectateurs, a déclaré Justin Barrett, vice-président EMEA de Brightcove. Nous sommes très heureux que Ringier ait choisi Brightcove pour diffuser la toute première chaîne d’actualités numérique de Suisse et d’étendre ainsi nos services vidéo à un public encore plus nombreux à travers le monde.»

À propos de Ringier

Ringier AG est une entreprise médiatique suisse innovante, numérisée et diversifiée, active en Europe, en Afrique et en Asie. Son portefeuille comprend une centaine de filiales opérant dans les secteurs suivants : imprimerie, médias numériques, radio, billetterie, divertissement et commerce en ligne, ainsi que sur les grands marchés numériques de l’automobile, de l’immobilier et de l’emploi. En tant que capital-risqueur, Ringier soutien de nombreuses start-ups numériques innovantes. Fondée en 1833 en tant que maison d’édition et imprimerie, Ringier est restée une entreprise familiale qui, depuis quelques années, investit constamment dans la numérisation et l’internationalisation du Groupe. Avec ses 7 300 employés répartis dans 19 pays, l’entreprises a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de plus d'un milliard de francs suisses. Environ 70% du bénéfice d’exploitation est désormais généré par les activités numériques, ce qui fait de Ringier un leader européen des médias. Ringier est synonyme d’esprit pionnier, d’indépendance et de liberté d’opinion.

À propos de Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Nous sommes les personnes qui exploitent la plus grande plateforme technologique vidéo au monde. Grâce à notre technologie et nos services primés, nous aidons les organisations dans plus de 70 pays à répondre à leurs défis professionnels et créer des opportunités stratégiques en inspirant, en divertissant, et en faisant participer leurs publics par le biais de la vidéo.

Depuis sa fondation en 2004, Brightcove repousse constamment les limites pour créer une plate-forme robuste, évolutive et intuitive destinée aux passionnés de vidéo. Grâce à son infrastructure mondiale, au soutien incomparable de ses clients, à son écosystème extensif de partenariats et à des investissements permanents dans la R&D, Brightcove définit la norme en matière de gestion, distribution et monétisation de la vidéo professionnelle. Pour plus d’informations, visiter le site: www.brightcove.com.

