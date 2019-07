Brightcove : Le service de vidéos à la demande spécialisées dans le bien-être de Shilpa Shetty se dote de la technologie Brightcove

L'application de Shilpa Shetty utilisera la technologie Brightcove pour diffuser des vidéos en ligne afin d'encourager et d'inspirer des modes de vie sains auprès des utilisateurs indiens

Brightcove (NASDAQ: BCOV), le chef de file des services nuagiques destinés aux contenus vidéo, annonce ce jour que SSK Osmosis, une co-entreprise de Shilpa Shetty Kundra et Digiosmosis, a choisi la plateforme vidéo de Brightcove pour diffuser en streaming des vidéos de fitness à la demande sur l'application Shilpa Shetty.

L'application Shilpa Shetty a été conçue en partenariat avec Shilpa Shetty Kundra, célèbre actrice de Bollywood et icône du fitness. L'application contient plus de 200 heures de contenu vidéo sur le yoga, le fitness, les conseils en nutrition destiné aux utilisateurs de niveau début ou confirmé. La plateforme vidéo de Brightcove gère le contenu de l'application pour fournir des expériences vidéo immersives et captivantes, avec une plateforme vidéo de bout en bout qui simplifie et optimise l'hébergement et l'édition vidéo. L'application est disponible en ligne, sur iOS et Android depuis juin 2019.

"Les progrès réalisés en matière de streaming offrent à Shilpa Shetty Kundra de nouvelles opportunités pour construire et monétiser sa marque au sein du secteur fitness en Inde et à l'étranger", déclare Manish Kumar, directeur de SSK Osmosis. "Notre force réside dans l'élaboration de contenus relatifs au yoga, au fitness, et à la nutrition pour proposer des vidéos suscitant de l'intérêt chez nos utilisateurs. Nous avons choisi la technologie de streaming vidéo de Brightcove car sa compétence clef permet de simplifier la diffusion de vidéo de haute qualité à nos utilisateurs. Nous nous sentons à l'aise avec la plateforme vidéo de Brightcove en raison de sa nature évolutive. Au fur et à mesure que notre nombre d'abonnés augmentera, Brightcove sera en mesure de gérer les périodes de trafic les plus intenses en termes de streaming."

"Le streaming vidéo ouvre de nouvelles portes à l'application Shilpa Shetty pour toucher de nouveaux publics, par delà les chaînes de télévision traditionnelles", déclare Sara Larsen, responsable marketing chez Brightcove. "Le lancement de cette application vidéo répond à la demande croissante des consommateurs connectés aux technologies mobiles à l'égard de contenus consacrés au fitness, et à leur propension à payer pour le visionner. Nous sommes ravis d'aider l'application Shilpa Shetty à concrétiser sa vision, qui consiste à promouvoir des modes de vie saine d'une manière nouvelle et captivante grâce à la plateforme vidéo Brightcove, qui permet de fournir des expériences exceptionnelles."

À propos de Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV) est le chef de file mondial des solutions nuagiques destinées à la gestion, la diffusion et la monétisation d'expériences vidéo sur tous les types d'objets connectés. Acteur pionnier du secteur de la vidéo en ligne depuis sa création en 2004, Brightcove propose des technologies primées, des services inégalés, un large écosystème de partenaires et une échelle mondiale éprouvée qui ont aidé des milliers de sociétés réparties dans plus de 70 pays à atteindre leurs objectifs commerciaux en matière de vidéo. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.brightcove.com.

