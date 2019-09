Brightcove : lance une nouvelle plateforme permettant de publier des applis vidéos OTT (Over-the-Top) sur les terminaux en un temps record

Brightcove Beacon™ permet aux propriétaires de contenus de créer rapidement et facilement des applications pour des plateformes voulues et d’accroître leur audience à des millions de spectateurs

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le principal fournisseur de services nuagiques pour la vidéo, a annoncé aujourd’hui la sortie de Brightcove Beacon, un nouvelle plateforme OTT sous forme de SaaS (logiciel en tant que service). Brightcove Beacon permet aux entreprises de proposer et lancer des expériences vidéo de haute qualité, rapidement et de manière économique, sur les téléphones mobiles, l’Internet, les téléviseurs intelligents et les téléviseurs connectés avec la flexibilité de multiples modèles de monétisation et l’appui de la puissance de Brightcove.

Les services OTT ont connu une formidable hausse ces douze derniers mois à travers le monde. Le public consomme plus de contenus vidéo qu’avant et sur de nombreux types de terminaux différents. Historiquement, le lancement d’un service OTT était chronophage, complexe et coûteux mais, avec Brightcove Beacon, le processus est simplifié. Les utilisateurs peuvent dorénavant créer, lancer et monétiser des applis OTT plus rapidement que jamais et à plus grande échelle. Brightcove Beacon permet aux entreprises de développer rapidement des applications OTT pour les téléviseurs intelligents, l’Internet, iOS et Android. Les nouveaux modèles de monétisation flexibles incluent la publicité, les abonnements et le paiement à la séance pour les contenus en direct et de vidéo à la demande (VOD). Les analyses, les modèles payants flexibles et les expériences uniformes de Brightcove Beacon sur tous types de terminaux aident les fournisseurs de contenus à retenir et impliquer un auditoire fidèle. Alors que le lancement d’une seule expérience OTT nécessite aujourd’hui plusieurs semaines ou mois, Brightcove Beacon permet aux utilisateurs de lancer des contenus vidéo sur tout en éventail d’appareils et de plateformes simultanément.

« Le marché mondial de l’OTT est en plein essor et Brightcove occupe une position unique pour aider les fournisseurs de contenus à tirer parti de cette occasion rapidement, de manière économique et à grande échelle », a déclaré Charles Chu, responsable du département Produits chez Brightcove. « Les fournisseurs OTT saisissent toute la valeur qu’il y a à proposer des contenus sur les plateformes et terminaux utilisés par leur public. Par le passé, proposer ces contenus sur de multiples plateformes était souvent chronophage, complexe et coûteux du fait de la prolifération rapide des appareils, des boutiques d'applications et des modèles commerciaux pour la vidéo. Nous avons travaillé conjointement avec nos clients et des experts de l'industrie pour comprendre leurs problèmes et, suite à cela, nous avons mis au point Brightcove Beacon. Les entreprises peuvent dorénavant utiliser une plateforme unique pour développer des applications, mais aussi publier des contenus pour tous les terminaux souhaités, leur permettant d'obtenir un meilleur retour sur investissement de leurs stratégies en matière de vidéo. »

Brightcove présentera Brightcove Beacon au salon IBC à Amsterdam du 13 au 17 septembre (Hall 5, stand 69). Le produit sera accessible au public le 31 octobre 2019.

À propos de Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV) est le principal fournisseur mondial de puissantes solutions nuagiques destinées à la gestion, la diffusion et la monétisation d'expériences vidéo sur tous les types d'écrans. Acteur pionnier du secteur de la vidéo en ligne depuis sa création en 2004, Brightcove propose une technologie primée, des services inégalés, un large écosystème de partenaires et une échelle mondiale avérée qui ont aidé des milliers d’entreprises dans plus de 70 pays à améliorer leurs objectifs commerciaux avec la vidéo. Pour de plus amples renseignements, visitez www.brightcove.com.

