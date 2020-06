Brightcove : lance une solution de pointe, Virtual Event Experiences, permettant aux entreprises de se connecter rapidement et facilement avec le public en ligne

La nouvelle solution comprend des expériences vidéo personnalisables, immersives, en direct et toujours sur vidéo pour aider les marques à faire basculer les événements physiques vers des événements virtuels

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), la première plateforme de technologie vidéo au monde, a présenté ce jour Brightcove Virtual Event Experiences, une solution qui permet aux organisations de proposer des événements virtuels de haute qualité avec des expériences interactives audacieuses. Répondant à un besoin crucial du marché, Brightcove Virtual Event Experiences permet aux organisations d'accueillir des événements grâce à la technologie vidéo leader sur le marché afin d'interagir avec le public de manière sécurisée et fiable dans le monde entier.

L'adoption des communications vidéo dans l'organisation des entreprises se développe à un rythme soutenu. Selon le récent Brightcove Global Video Index, au premier trimestre 2020, le nombre de visionnages de vidéos dans les entreprises a augmenté de 91 % d'une année sur l'autre, avec des données préliminaires d'une année sur l'autre, en avril et mai, montrent une recrudescence des visionnements de près de 80 % et 54 %, respectivement. Parallèlement à cette adoption, de nombreux événements et réunions en personne basculent à la vidéo en ligne. Sans calendrier pour le retour des conférences et des événements à grande échelle, les professionnels du marketing et de l'événementiel recherchent une alternative en personne et cherchent du conseil auprès de Brightcove. Récemment, la technologie Brightcove a permis de dynamiser des événements essentiels B2B, B2C et des évènements essentiels d'arts ou de divertissement, permettant aux organisations d'évoluer rapidement, facilement et en toute sécurité tout en atteignant de nouveaux publics à travers le monde, avec notamment :

ServiceNow Knowledge 2020

DocuSign MomentumLive

Talkdesk ® Opentalk 2020 Virtual

Opentalk 2020 Virtual NAB Show Express avec plus de 40 000 professionnels de l'industrie accédant à l'événement depuis la date de son lancement

Le concert en streaming Outta Fenway de Dropkick Murphys rejoint par Bruce Springsteen avec à ce jour plus de 9 millions de vues en direct et à la demande, qui a levé plus de 700 000 dollars pour un organisme caritatif

Le Gala du Metropolitan Opera At Home, auquel ont participé plus de 40 artistes du monde entier, a été regardé par plus de 750 000 personnes

Le besoin de dialoguer avec les clients et les prospects reste toujours aussi essentiel, et les organisations s'attendent à offrir des expériences innovantes et mesurables à leur public de façon à préserver la communication et l'engagement. La solution Brightcove Virtual Events Experience permet aux entreprises de prendre des mesures immédiates pour garantir la poursuite de leurs événements essentiels en personne de manière virtuelle.

Les fonctionnalités comprennent :

Image de marque et expérience utilisateur : contrôler l'expérience du visionneur et le contenu environnant en hébergeant sur Brightcove.

contrôler l'expérience du visionneur et le contenu environnant en hébergeant sur Brightcove. Valeur accrue pour les sponsors : démontrer la valeur aux sponsors et aux exposants en proposant des publicités intégrées, accompagnées d'analyses mesurables et tangibles.

démontrer la valeur aux sponsors et aux exposants en proposant des publicités intégrées, accompagnées d'analyses mesurables et tangibles. Qualité et échelle mondiale : permettre la diffusion de vidéo en continu vers un public mondial dans un environnement sécurisé.

permettre la diffusion de vidéo en continu vers un public mondial dans un environnement sécurisé. Sécurité : configurer diverses options de sécurité au-delà de la protection par mot de passe et du géoblocage, notamment le SSO et l'intégration avec des solutions de gestion des utilisateurs.

: configurer diverses options de sécurité au-delà de la protection par mot de passe et du géoblocage, notamment le SSO et l'intégration avec des solutions de gestion des utilisateurs. Expertise et soutien : collaborer avec l'équipe expérience client et l'organisme de soutien de Brightcove afin d'atteindre les objectifs commerciaux.

« Comme la plupart des entreprises B2B, nous avons dû basculer rapidement d'un événement en personne à une conférence client virtuelle lorsque le COVID-19 nous a frappé. Notre stratégie était d'inclure la réalité distante mais aussi de créer une expérience comme une performance qui développait un sentiment de communauté », a déclaré Kathie Johnson, directrice du marketing chez Talkdesk. « Pour ce faire, nous avons choisi la plateforme Brightcove et avons exploité son partenaire d'intégration Pigeonhole pour le sondage en direct et l'interaction sociale. Un analyste qui a comparé les conférences client B2B a déclaré qu'Opentalk 2020 virtuel « avait réussi un équilibre parfait entre la durée, le contenu et l'engagement des événements ». Le processus de développement avec Brightcove était transparent et la réponse à notre programme s'est révélée extrêmement positive ».

« La pandémie est un point déterminant dans l'évolution de la vidéo et, par conséquent, la vidéo se situe désormais au premier plan dans notre façon de communiquer avec les autres, de mener nos activités et nous permet de rester connectés même lorsque nous sommes physiquement séparés », a déclaré Sara Larsen, directrice du marketing chez Brightcove. « Les événements représentent un lieu de partage d'informations, d'apprentissage, de création d'entreprises et de réseautage. Nous avons besoin désormais, et plus que jamais, d'événements pour nous épanouir et nous connecter grâce à une expérience vidéo virtuelle. Brightcove Virtual Events Experiences permet aux organisations de proposer des événements virtuels exceptionnels de manière rapide et en toute sécurité, sans sacrifier l'expérience des participants. Grâce à cette solution, non seulement nos clients ont la possibilité de s’adapter à l’évolution du paysage, mais nous leur permettons également de rester en contact avec leur public grâce à une expérience numérique dynamique et innovante ».

À propos de Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV)

Nous sommes les personnes qui exploitent la plus grande plateforme technologique vidéo au monde. Grâce à notre technologie et nos services primés, nous aidons les organisations dans plus de 70 pays à répondre à leurs défis professionnels et créer des opportunités stratégiques en inspirant, en divertissant, et en faisant participer leurs publics par le biais de la vidéo.

Depuis la création de Brightcove en 2004, nous avons constamment repoussé les limites pour créer une plateforme destinée aux personnes qui s'intéressent véritablement à la vidéo : une plateforme solide, évolutive et intuitive. Doté d'une infrastructure mondiale, d'un support client sans pareil, d'un vaste écosystème de partenaires et d'investissements en R&D incessants, Brightcove video établit les normes en matière de gestion, de distribution et de monétisation vidéo de qualité professionnelle. Pour en savoir plus, visitez le site www.brightcove.com.

