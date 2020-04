Brightcove : lance une suite de continuité des activités pour aider à gérer en toute sécurité les communications d'entreprise

Brightcove Continuum™ est une suite technologique puissante qui comprend des solutions en direct et sur demande pour permettre des communications internes sécurisées, un streaming en direct de qualité, et des communications vidéo

Brightcove Inc.premier prestataire de services cloud vidéo, a annoncé aujourd’hui le lancement de Brightcove Continuum™, nouvelle suite de continuité des activités destinée à apporter un soutien aux fonctions des communications professionnelles dans toute l’entreprise. En exploitant les services de streaming en direct et sur demande, les organisations peuvent utiliser la vidéo pour rester en contact avec leurs employés et leurs clients. Proposée en vente directe et par le biais de circuits de distribution, la suite Brightcove Continuum s’adresse aux organisations qui cherchent à gérer de manière stratégique leurs communications vidéo.

La suite nouvellement lancée aide les organisations à effectuer les activités professionnelles essentielles par voie virtuelle, en utilisant la plateforme Brightcove. Brightcove Continuum aide à assurer la continuité des activités et le maintien de la productivité lorsque les employés, fournisseurs et clients ont des moyens limités pour se rencontrer face à face. Des évènements en direct destinés aux clients à la formation sur demande à l’intention d’employés éloignés, où que ce soit dans le monde, Brightcove Continuum est une suite à la fois complète et sécurisée. La suite Brightcove Continuum est très évolutive, rapide à déployer et fiable, et elle assure automatiquement l’accès sécurisé au contenu vidéo.

« Les clients apprécient Brightcove en raison de sa capacité à établir un équilibre entre le recul des limites de l’innovation avant-gardiste et le maintien de sa réputation en matière de fiabilité et de stabilité, donnant confiance aux clients pour qu’ils investissent dans un partenariat durable », a déclaré Elka Popova, vice-présidente, Travail connecté et Expérience numérique, Senior Fellow, Frost & Sullivan. « La demande des consommateurs qui ne cesse d’évoluer en faveur de médias diffusés en streaming présente toute une série de besoins en matière de marques, de diffuseurs, et d’entreprises, aux fins d’exploiter au mieux la vidéo. S’appuyant sur sa vaste expertise des flux de travail médiatiques et du marketing, Brightcove fournit une plateforme vidéo en ligne (online video platform, OVP) de premier plan, complétée par un vaste écosystème d’intégrations tiers et soutenue par une sécurité et un appui dédiés et fiables. L’illustre passé de Brightcove dans le domaine des plateformes vidéo en ligne combinée à la force et la fiabilité de sa gamme de produits fait de Brightcove un partenaire de confiance pour les sociétés et entreprises médiatiques du monde entier. »

Brightcove Continuum est proposée en vente directe et par le biais de partenaires de distribution, y compris INC Systems Integrations.

« Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Brightcove et traiter les besoins professionnels de nos clients mutuels pour faire avancer leurs sociétés », a indiqué Aref Otaibi, directeur associé, INC Systems Integrations. « En tirant profit de la solution de continuité de Brightcove et de notre expertise, la possibilité de se connecter avec les employés, les clients et les partenaires peut se produire de manière très efficace sur une scène virtuelle. »

« Une fois de plus, la vidéo change profondément les connexions humaines, en influant sur la manière dont nous interagissons les uns envers les autres, partageons nos expériences, et percevons le monde. Nous avons besoin de la vidéo, maintenant plus que jamais, pour rester en contact, ce qui signifie qu’il est indispensable d’avoir des capacités de vidéo plus robustes dans le cadre des flux de travail quotidiens », a souligné Jeff Ray, président-directeur général, Brightcove. « Reconnaissant ce besoin du marché, nous avons développé une suite de continuité vidéo, à la fois fiable et sécurisée, pour permettre aux entreprises de se tenir régulièrement en communication avec chaque collaborateur indispensable à leurs activités. Brightcove Continuum met à disposition une réelle technologie vidéo pour aider les organisations à être florissantes, ce qui est au centre de notre mission qui consiste à aider nos clients et communautés à rester mieux connectés par le biais de la vidéo. »

Consultez le site Web de Brightcove ici pour en savoir plus sur l’offre de continuité professionnelle de Brightcove.

À propos de Brightcove Inc. (NASDAQ:BCOV)

Nous sommes les personnes qui exploitent la plus grande plateforme technologique vidéo au monde. Grâce à notre technologie et nos services primés, nous aidons les organisations dans plus de 70 pays à répondre à leurs défis professionnels et créer des opportunités stratégiques en inspirant, en divertissant, et en faisant participer leurs publics par le biais de la vidéo.

sa création en 2004, Brightcove repousse constamment les limites pour créer une plateforme à l’intention des personnes qui s’intéressent vraiment à la vidéo : une vidéo qui est robuste, modulable, et intuitive. Bénéficiant d’une infrastructure mondiale, d’un soutien client inégalé, d’un vaste réseau de partenaires, et d’investissements ininterrompus en R&D, la vidéo Brightcove définit la norme en matière de gestion, distribution et monétisation de la vidéo professionnelle. Consultez www.brightcove.com pour en savoir plus.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200406005873/fr/