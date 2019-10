Brightcove : permet aux propriétaires de contenus de lancer des services OTT et de monétiser des contenus plus rapidement que jamais auparavant

Brightcove Beacon™ fournit des options de monétisation flexibles qui permettent aux clients de reconnaître les revenus sur les différents terminaux au moment du lancement

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV), le principal fournisseur de services Cloud pour la vidéo, a annoncé la disponibilité générale de Brightcove Beacon, une nouvelle plateforme OTT sous forme de SaaS (logiciel en tant que service). Brightcove Beacon permet aux clients d'offrir des expériences OTT captivantes sur tout un éventail d’appareils, avec la flexibilité de multiples modèles de monétisation afin de répondre à n’importe quel besoin commercial.

Alors que les consommateurs continuent de modifier leurs habitudes de visionnage, les télédiffuseurs, les propriétaires de contenus et les fournisseurs de télévision à péage cherchent de nouveaux modèles commerciaux et technologies dans le but de demeurer pertinents auprès de leurs publics. La liste sans cesse croissante d’appareils de visionnage constitue un défi pour de nombreux propriétaires de contenus, un défi relevé par Brightcove Beacon en permettant aux clients de lancer des contenus sur de multiples plateformes simultanément. Par ailleurs, avec de multiples pistes de monétisation – dont les modèles publicitaire, avec abonnement, freemium et avec authentification –, Brightcove Beacon aide les clients à lancer et monétiser des contenus vidéo sur les téléphones portables, l’Internet, les téléviseurs connectés et les téléviseurs intelligents depuis une plateforme unique.

Brightcove Beacon permet aux clients dans tous les secteurs de diffuser des contenus sur de multiples appareils et plateformes afin d’accroître leur audience. Avec Brightcove Beacon, les clients, nouveaux comme existants, voient l'avantage de pouvoir lancer rapidement de multiples applications sur différents appareils et plateformes, avec l'avantage supplémentaire de rester à jour avec les dernières exigences des boutiques d'applications.

« Nous avons lancé notre première communauté en ligne en 2012 en utilisant Brightcove Video Cloud, avec comme objectif de devenir un fournisseur de premier plan d’enseignement numérique en ligne via un modèle d'abonnement payant. Nos enseignements détaillés, qui sont centrés sur l’apprentissage et les hobbies de longue date, touchent des membres dans plus de 150 pays », a déclaré Jim Kopp, vice-président directeur et directeur général des activités numériques chez TN Marketing. « Aujourd’hui, avec 11 communautés en ligne s'attachant à impliquer les individus avec leurs passions, et alors que de plus en plus de consommateurs “coupent le câble“ et se tournent vers les appareils de streaming basés sur des applications – comme Roku et Amazon Fire TV –, nous voyons une occasion de faire évoluer davantage notre distribution vidéo pour l’aligner avec les nouveaux comportements et préférences de visionnage. Brightcove Beacon nous permet de faire cela rapidement, aisément et avec la dernière technologie à l’avant-garde du secteur de la vidéo en streaming. »

Brightcove Beacon autorise également des modèles de monétisation flexibles permettant aux clients de voir la valeur de leurs contenus d’une manière qui fonctionne au mieux pour leur entreprise et offre aux partenaires publicitaires davantage d’options pour atteindre des spectateurs.

« Nous tenons à nous assurer de fournir constamment à nos spectateurs des produits faciles à utiliser et des contenus liés à la météo attrayants », a affirmé Naomi Lipowski, directrice du département Télévision sur IP et applications de télévision chez Pelmorex Corp. (la société mère de The Weather Network et de MétéoMédia). « Alors que nous continuons d’étendre nos services sur d’autres plateformes afin de procurer une valeur ajoutée à nos spectateurs et nos annonceurs, le fait d’avoir des capacités OTT multi-appareils est un avantage indéniable. La solution de Brightcove Beacon nous permet d'offrir efficacement à nos spectateurs une expérience de visionnage de haute qualité sur toute une panoplie d’appareils, tout en créant davantage d’opportunités pour que nos partenaires publicitaires puissent connaître les particularités démographiques de leur public. »

En outre, Brightcove Beacon aide les clients à développer leurs entreprises de manière économique, touchant plus rapidement que jamais auparavant les spectateurs sur les appareils et plateformes qu’ils préfèrent. En utilisant Brightcove Beacon, les clients peuvent se concentrer pour offrir les contenus que les spectateurs ont envie de voir.

« Il y a quelques années, nous avons observé que se présentait une excellente occasion de toucher un public mondial plus large en utilisant la technologie OTT, mais notre organisation a été bâtie autour de la télévision traditionnelle et du câble », a expliqué Michael Stonecypher, vice-président du département Médias numériques/Télédiffusion au Christian Broadcasting Network. « Notre objectif était d’établir une présence numérique constante et conviviale de manière simple et économique, sans avoir à réaffecter les ressources de la société servant à produire les contenus que nos spectateurs recherchent. Brightcove Beacon nous a permis d’offrir un service OTT complet en utilisant des systèmes existants, sans avoir à renforcer notre équipe. Aujourd’hui, la technologie OTT est un domaine de forte croissance pour le CBN, et Brightcove Beacon nous aidera à suivre l’évolution des demandes de nos spectateurs. »

Comme exposé dans le Brightcove Video Index, la progression du mobile est là pour durer, 53 % des visionnages de vidéos dans le monde commençant sur des terminaux mobiles, des smartphones et des tablettes. Le rôle joué par la téléphonie mobile dans la consommation de vidéos est tout aussi dominant qu’auparavant, et les entreprises se doivent de délivrer les contenus aux spectateurs là où ils consomment ces contenus.

« Nous sommes ravis de voir nos clients lancer des contenus rapidement et facilement sur divers appareils et plateformes avec Brightcove Beacon », a déclaré Charles Chu, directeur des produits chez Brightcove. « Le paysage de l’OTT évolue et ne constitue plus une catégorie uniforme ; les spectateurs ont des attentes accrues et un appétit croissant pour regarder des vidéos tout en consommant des contenus sur une liste croissante d’appareils. Brightcove Beacon aide les clients à toucher de nouveaux spectateurs sur davantage d’appareils et à renforcer leur capacité à protéger et monétiser leurs contenus vidéo. Pour TN Marketing, Pelmorex et le CBN, Brightcove Beacon est la plateforme flexible qui répond à leurs besoins et nous sommes enchantés de nous associer avec ces trois entreprises alors qu’elles œuvrent à élargir leur rayonnement, monétiser, se développer et entrer sur le marché rapidement avec de nouvelles applications. »

À propos de TN Marketing

TN Marketing est un service de streaming vidéo mondial s'attachant à créer des communautés en impliquant les individus avec leurs passions. Son enseignement détaillé, centré autour des hobbies de longue date, touche des membres dans plus de 150 pays. TN Marketing est un service de streaming vidéo de premier plan axé sur le développement de contenus pédagogiques détaillés allant du niveau débutant au niveau avancé. Avec onze propriétés de marques numériques, un grand nombre d’experts en la matière et près de 2 000 heures de contenus pédagogiques en sa possession, TN Marketing propose des contenus attrayants à ses visiteurs et abonnés en ligne chaque jour.

À propos de Pelmorex Weather Networks

Pelmorex Weather Networks, une division de Pelmorex Corp., est un fournisseur international de premier plan de services d’information liés à la météo. La société opère en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique latine sous les marques The Weather Network, MétéoMédia, Eltiempo.es, Otempo.pt et Clima. The Weather Network et son équivalent francophone MétéoMédia sont les services météo et d’informations les plus populaires au Canada, aussi bien à la télévision que sur l’Internet ou les applications mobiles. Eltiempo est le principal fournisseur d’informations météorologiques multiplateformes en Espagne. Pelmorex exploite également le Système national d'agrégation et de diffusion d'alertes du Canada, qui regroupe et distribue les alertes d'urgence émises par les organismes publics habilités, faisant partie du système En Alerte.

À propos du Christian Broadcasting Network

Fondé en 1960, le Christian Broadcasting Network (CBN) est une organisation multimédia internationale axée sur l’évangélisation et l’aide humanitaire. Produisant des programmes de télévision qui sont distribués par câble, télédiffusion, satellite et l’Internet, le CBN est l’un des plus importants ministères chrétiens au monde, diffusant son message d’espoir vers 159 pays et territoires par l’entremise de programmes et de contenus traduits dans 85 langues. Le rayonnement télévisuel du CBN inclut Le Club 700, l'une des plus anciennes séries télévisées aux États-Unis, ainsi que CBN News, un organe de presse international à but non lucratif qui diffuse des programmes 24h/24 par télédiffusion, câble, satellite et streaming.

A propos de Brightcove

Brightcove Inc. (NASDAQ : BCOV) est le principal fournisseur mondial de puissantes solutions nuagiques destinées à la gestion, la diffusion et la monétisation d'expériences vidéo sur tous les types d'écrans. Acteur pionnier du secteur de la vidéo en ligne depuis sa création en 2004, Brightcove propose une technologie primée, des services inégalés, un large écosystème de partenaires et une échelle mondiale avérée qui ont aidé des milliers d’entreprises dans plus de 70 pays à améliorer leurs objectifs commerciaux avec la vidéo. Pour plus d’informations, consultez le site www.brightcove.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191031005952/fr/