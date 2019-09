Bristol-Myers Squibb Compa : Début de mouvement 18/09/2019 | 15:30 achat En cours

Cours d'entrée : 49.74$ | Objectif : 54$ | Stop : 47.95$ | Potentiel : 8.56% L'impulsion haussière observée récemment a libéré un nouveau potentiel haussier pour le titre Bristol-Myers Squibb Company.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 54 $. Graphique BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -4.31% 81 363 JOHNSON & JOHNSON 0.38% 342 221 ROCHE HOLDING LTD. 14.65% 240 139 MERCK AND COMPANY 7.98% 211 257 PFIZER -16.38% 201 883 NOVARTIS 15.63% 198 222 NOVO NORDISK AS 15.58% 120 613 AMGEN 1.05% 117 973 ASTRAZENECA 17.33% 112 822 SANOFI 5.74% 110 747 ABBVIE -22.33% 105 859

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2019 24 213 M EBIT 2019 7 312 M Résultat net 2019 6 676 M Trésorerie 2019 3 340 M Rendement 2019 3,35% PER 2019 12,5x PER 2020 8,20x VE / CA2019 3,22x VE / CA2020 2,57x Capitalisation 81 363 M Prochain événement sur BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPA 03/10/19 Détachement de dividende Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 13 Objectif de cours Moyen 58,08 $ Dernier Cours de Cloture 49,74 $ Ecart / Objectif Haut 50,8% Ecart / Objectif Moyen 16,8% Ecart / Objectif Bas -1,81% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Giovanni Caforio Chairman & Chief Executive Officer Johanna Mercier President & Head-US Commercial Charles A. Bancroft CFO, EVP & Head-Global Business Operations Paul von Autenried Chief Information Officer & Senior Vice President Thomas James Lynch Chief Scientific Officer & Executive VP