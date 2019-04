Bristol-Myers Squibb Compa : Une zone support en renfort 08/04/2019 | 16:21 achat En cours

Cours d'entrée : 46.69$ | Objectif : 54.7$ | Stop : 43.9$ | Potentiel : 17.16% La phase de repli observée dernièrement a ramené le titre Bristol-Myers Squibb Company à proximité du support moyen terme des 45.12 USD. Le timing apparaît intéressant pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 54.7 $. Graphique BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 45.12 USD, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

La visibilité sur les activités du groupe à venir est excellente. Les analystes couvrant le dossier ont des avis très proches concernant les revenus futurs de l'entreprise. Cette faible dispersion des estimations permet de confirmer la bonne prédictibilité du chiffre d'affaires de l'exercice en cours ainsi que du suivant.

Avec un PER à 11.54 pour l'exercice en cours et 11 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 53.22 USD. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPAN.. -10.27% 76 393 JOHNSON & JOHNSON 5.49% 362 616 NOVARTIS 12.16% 240 518 PFIZER -1.51% 238 672 ROCHE HOLDING LTD. 12.57% 236 040 MERCK AND COMPANY 6.20% 209 466 ELI LILLY AND COMPANY 9.74% 130 109 ABBVIE -8.91% 122 407 AMGEN 0.12% 119 683 SANOFI 3.74% 109 830 ASTRAZENECA 5.33% 105 410

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2019 24 003 M EBIT 2019 6 973 M Résultat net 2019 6 759 M Trésorerie 2019 3 998 M Rendement 2019 3,51% PER 2019 11,57 PER 2020 11,00 VE / CA 2019 3,02x VE / CA 2020 2,73x Capitalisation 76 393 M Prochain événement sur BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPA 12/04/19 Assemblée extraordinaire - M&A Vote Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 57,8 $ Ecart / Objectif Moyen 24% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Giovanni Caforio Chairman & Chief Executive Officer Johanna Mercier President & Head-US Commercial Charles A. Bancroft CFO, EVP & Head-Global Business Operations Paul von Autenried Chief Information Officer & Senior Vice President Thomas James Lynch Chief Scientific Officer & Executive VP