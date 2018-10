BRISTOL-MYERS SQUIBB : le bénéfice bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Bristol-Myers Squibb a réalisé un bénéfice net trimestriel supérieur aux attentes et relevé son objectif annuel. Le groupe pharmaceutique américain a réalisé au troisième trimestre 2018 un bénéfice net de 1,9 milliard de dollars, ou 1,16 dollar par action, contre 845 millions, ou 51 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,09 dollar, au-dessus du consensus qui le donnait 91 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 8,4% à 5,69 milliards. Wall Street tablait sur 5,72 milliards.Bristol-Myers prévoit pour 2018 un bénéfice par action ajusté compris entre 3,8 et 3,9 dollars contre entre 3,55 et 3,65 dollars auparavant.