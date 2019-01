Bristol-Myers : BPA trimestriel au-dessus des attentes

24/01/2019 | 13:23

Le laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers Squibb annonce avoir engrangé sur son quatrième trimestre 2018 un BPA ajusté en croissance de 38% à 94 cents, soit dix cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 10% à près de six milliards.



Sur l'ensemble de l'exercice, il a ainsi réalisé un BPA de 3,98 dollars, dépassant ainsi sa fourchette cible d'il y a trois mois (3,80 à 3,90 dollars), pour une croissance des revenus de 9%, conformément à sa prévision dans 'le haut de la plage à un chiffre'.



'Nous entamons 2019 avec une bonne dynamique dans nos activités actuelles, avec Opdivo et Eliquis continuant de faire preuve de vigueur', note le PDG Giovanni Caforio, qui se fixe pour cette année une fourchette cible de BPA ajusté allant de 4,10 à 4,20 dollars.



