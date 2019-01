Bristol-Myers Squibb Company : 74 milliards de dollars pour racheter Celgene !

Les méga-opérations dans le secteur pharmaceutique viennent d'être relancées le 3 janvier par l'annonce d'un accord de rachat de Celgene par Bristol-Myers Squibb . Avant l'ouverture du marché américain, l'action BMS chutait de plus de 14% à 44,78 USD, tandis que celle de Celgene s'envolait de plus de 30% à 88,70 USD. Aux termes du contrat validé par les deux conseils d'administration, chaque actionnaire de Celgene se verra remettre une action BMS plus 50 USD en numéraire, ainsi qu'un CVR, un droit qui pourrait lui permettre de toucher 9 USD en numéraire en fonction du franchissement de certaines étapes dans le développement de produits clefs. Sur la base du cours de l'action BMS en clôture hier, 52,43 USD, l'action Celgene est valorisée 102,43 USD (plus le CVR), contre 66,64 USD à la cloche hier. La prime ressort donc à 53,7%."La transaction permettra de créer une compagnie biopharmaceutique de spécialités avec de solides positions dans l'oncologie, les maladies immunologiques et inflammatoires et les maladies cardiovasculaires", ont indiqué les mariés. L'opération n'est pas soumise à des conditions de financement. Elle pourrait aboutir au 3trimestre 2019 une fois les autorisations requises obtenues.