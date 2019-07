Bristol-Myers Squibb : achève sa cession d'UPSA

La société Bristol-Myers Squibb (NYSE : BMY) a annoncé aujourd’hui l’achèvement, en date du 1er juillet 2019, de la cession précédemment annoncée de sa division Santé grand public UPSA à Taisho Pharmaceutical Co., Ltd (Taisho), le plus important fabricant de médicaments en vente libre au Japon.

La cession fait partie de la stratégie de Bristol-Myers Squibb de simplifier et réaligner son portefeuille d'activités afin de faire face aux changements dans ses activités et aux exigences futures de son pipeline en pleine évolution. UPSA se concentre sur la fourniture d’importants médicaments grand public en France, dans toute l'Europe et dans d’autres pays en-dehors des principaux domaines d’intérêt de Bristol-Myers Squibb. La Société affecte ses ressources en priorité à la découverte, au développement et à la fourniture de médicaments transformationnels pour les patients confrontés à des maladies graves.

À propos de Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb est une société biopharmaceutique internationale dont la mission consiste à découvrir, développer et fournir des médicaments innovants qui aident les patients à surmonter des maladies graves. Pour plus d’informations à propos de Bristol-Myers Squibb, consultez BMS.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook.

Déclarations prospectives de Bristol-Myers Squibb

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatives, entre autres, à la recherche, au développement et à la commercialisation de produits pharmaceutiques et à la transaction. Toutes les déclarations ne se rapportant pas à des faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme, des déclarations prospectives. Basées sur la performance historique ainsi que sur les attentes et projections actuelles au sujet de nos résultats financiers, plans et objectifs futurs, de telles déclarations prospectives impliquent des risques, hypothèses et incertitudes inhérents, dont des facteurs internes ou externes susceptibles de retarder, rediriger ou modifier l'un d'eux au cours des prochaines années, difficiles à prévoir, pouvant être hors de notre contrôle et susceptibles d’entraîner un écart sensible entre nos résultats financiers, plans et objectifs futurs et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations. Ces risques, hypothèses, incertitudes et autres facteurs incluent, entre autres, tout retard ou incapacité de Bristol-Myers Squibb à réaliser les bénéfices attendus de la transaction. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse doivent être évaluées en tenant compte des nombreux risques et incertitudes affectant l'activité et le marché de Bristol-Myers Squibb, en particulier ceux identifiés dans la mise en garde et l’exposé des facteurs de risque du rapport annuel de Bristol-Myers Squibb sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2018, actualisé dans nos rapports trimestriels subséquents sur formulaire 10-Q, dans nos rapports actuels sur formulaire 8-K et dans d’autres documents déposés auprès de la Commission américaine des opérations de Bourse (la « SEC »).

Les déclarations prospectives figurant dans ce document ne sont valables qu'à la date de celui-ci et, sauf si la législation applicable l'exige, Bristol-Myers Squibb ne s'engage nullement à actualiser ou réviser publiquement l’une quelconque de ces déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations, des événements futurs, un changement de circonstances ou autre.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

