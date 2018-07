Bristol-Myers Squibb : objectifs relevés pour 2018

26/07/2018 | 13:45

Bristol-Myers Squibb relève sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'année 2018, à entre 3,55 et 3,65 dollars, contre 3,35 et 3,45 dollars en estimation précédente, pour une croissance des revenus dans 'le milieu ou le haut de la plage à un chiffre'.



Sur son deuxième trimestre, le laboratoire pharmaceutique a engrangé un BPA en croissance de 36% à 1,01 dollar, soit 14 cents de plus que le consensus de marché, pour des revenus en hausse de 11% à 5,7 milliards.



'Nous avons réalisé une forte performance pour Opdivo et Eliquis, et franchi des étapes de données et réglementaires importantes soutenant notre portefeuille en immuno-oncologie', souligne le PDG Giovanni Caforio.



