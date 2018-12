Bristol Myers Squibb : serait en négociation avec Taisho

17/12/2018 | 12:27

Bristol Myers Squibb serait sur le point de signer un accord avec le groupe japonais Taisho Pharmaceuticals pour la vente de sa filiale française UPSA selon Bloomberg. UPSA est le spécialiste français des médicaments sans ordonnances. La vente serait évaluée à 1,6 milliard de dollars selon l'agence de presse.



Bristol-Myers Squibb avait annoncé en avril dernier la nomination de Philippe Teboul à la direction de sa filiale française et président d'UPSA SAS. Il a succédé à Jean-Christophe Barland, désigné président de Bristol-Myers Squibb Japon, Corée et Taïwan.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.