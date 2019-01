Bristol-Myers accélère en oncologie en rachetant Celgene pour 74 milliards de dollars

La fusion des deux laboratoires américains créera un groupe disposant de neuf traitements à plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles chacun et d'un fort potentiel de croissance en cancérologie, en immunologie et dans les maladies inflammatoires et cardiovasculaires.

Bristol-Myers a été un pionnier de l'immunothérapie du cancer avec ses médicaments Yervoy puis Opdivo. Mais il a subi une forte concurrence avec le Keytruda de Merck & Co qui lui a pris des parts de marché dans le traitement du cancer du poumon, le marché le plus lucratif en oncologie.

Les actionnaires de Celgene recevront une action Bristol-Myers Squibb et 50 dollars en numéraire pour chaque action détenue, soit 102,43 dollars par action, ce qui représente une prime de 53,7% par rapport au cours de clôture du titre Celgene mercredi.

Le titre Bristol-Myers chutait de 10% à 46,82 dollars en début de séance à Wall Street après ces annonces, tandis que Celgene faisait un bond de 30,7% à 87,11 dollars.

Chaque actionnaire de Celgene recevra aussi un certificat de valeur conditionnelle (contingent value right, CVR) pour chaque action détenue, donnant droit au porteur de recevoir un paiement additionnel de 9 dollars en numéraire en fonction de l'approbation réglementaire des produits ozonimod et liso-cel au plus tard le 31 décembre 2020 et de celle du bb2121 d'ici au 31 mars 2021.

Celgene a acheté l'an dernier Juno Therapeutics pour neuf milliards de dollars, ce qui lui a permis de mettre la main sur une génothérapie expérimentale contre le cancer développée par la biotech américaine.

"PLUS SOLIDE"

Alex Arfaei, analyste chez BMO Capital Markets, a estimé que l'accord répondait à la nécessité pour Bristol-Myers Squibb de se diversifier de l'immunothérapie, jugeant cette acquisition opportuniste mais coûteuse. "L'accord proposé n'envoie pas un signal de confiance quant aux perspectives de croissance indépendantes de Bristol", écrit-il dans une note.

La concurrence croissante subie par les principaux traitements anticancéreux des deux sociétés et des contretemps cliniques l’année dernière ont suscité les inquiétudes des investisseurs. Celgene a ainsi perdu 38,6% de sa valeur en Bourse en 2018, tandis que Bristol-Meyers en perdait 15,2%.

Pour Brad Loncar, PDG du cabinet Loncar Investments, qui gère l'ETF Loncar Cancer Immunotherapy, les deux sociétés ont commis de grosses erreurs et fait des investissements insuffisants dans des acquisitions et des partenariats avec des laboratoires plus petits.

"La fusion rend l’entité combinée beaucoup plus solide", a-t-il dit.

Selon une source proche du dossier, les pourparlers ont débuté en septembre, lorsque Bristol-Myers a approché Celgene.

Bristol-Myers a dit son intention d'accélérer un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 5 milliards de dollars environ sous réserve de la finalisation de la transaction, des conditions du marché et de l'approbation de son conseil d'administration.

Les deux sociétés prévoient de conclure la transaction au troisième trimestre 2019. La partie en numéraire sera financée par une combinaison de liquidités et d'emprunt.

Bristol-Myers Squibb a obtenu une garantie de financement par emprunt de la part de Morgan Stanley Senior Funding et de MUFG Bank.

Morgan Stanley & Co. LLC est le principal conseiller financier de Bristol-Myers, Evercore et Dyal Co. LLC sont ses conseillers financiers. Kirkland & Ellis LLP en est le conseiller juridique.

JP Morgan Securities LLC est le principal conseiller financier de Celgene et Citi en est le conseiller financier, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz étant conseiller juridique.

(Dominique Rodriguez pour le service français, édité par Marc Joanny)

par Ankur Banerjee et Michael Erman