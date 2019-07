Bristol-Myers : accord de collaboration avec Bayer et Ono

18/07/2019 | 15:49

L'allemand Bayer annonce un accord de collaboration clinique avec l'américain Bristol-Myers Squibb et le japonais Ono pour étudier une combinaison de leurs médicaments chez les patients atteints de cancer colorectal métastatique.



Ils vont ainsi combiner le Stivarga de Bayer avec l'immunothérapie Opdivo de Bristol-Myers Squibb et Ono dans le cancer colorectal métastatique MSS (microsatellite stable), la forme la plus commune de la maladie.



Les trois laboratoires prévoient aussi d'évaluer cette thérapie combinée comme nouvelle option de traitement pour d'autres types de cancer.



