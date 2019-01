Bristol-Myers : accord pour une fusion avec Celgene

03/01/2019 | 13:39

Bristol-Myers Squibb annonce un accord définitif pour l'acquisition de Celgene, pour une valeur de fonds propres de l'ordre de 74 milliards de dollar, fusion qui doit créer un groupe biopharmaceutique innovant de premier plan.



Selon les termes convenus, chaque action Celgene donnera droit à son détenteur à une action Bristol-Myers et à 50 dollars en numéraire, ainsi qu'à un titre donnant droit à un paiement en fonction de l'atteinte de futures étapes réglementaires.



Soumise à l'approbation des actionnaires des deux groupes et d'autorités de régulations, l'opération devrait être finalisée au troisième trimestre 2019. Les actionnaires actuels de Bristol-Myers détiendront alors 69% du nouvel ensemble.



