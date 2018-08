Bristol-Myers : approbation de la FDA en cancer du poumon

17/08/2018 | 14:29

Bristol-Myers Squibb annonce avoir reçu l'approbation de la FDA des Etats-Unis pour son médicament phare Opdivo (nivolumab) comme traitement immuno-oncologique pour les patients atteints de cancers du poumon à petites cellules métastatiques.



Le produit devient ainsi la première et seule option de traitement pour cette maladie chez les patients dont le cancer a progressé après une chimiothérapie à base de platine et au moins une autre ligne de thérapie.



Le laboratoire pharmaceutique précise que cette indication a été obtenue dans le cadre d'une approbation accélérée, sur la base de données sur une cohorte de 109 patients, dans l'étude de phase 1/2 CheckMate -032 en cours.



