Bristol-Myers : collaboration clinique avec Vedanta

10/12/2018 | 13:47

Bristol-Myers Squibb fait part d'une nouvelle collaboration clinique avec Vedanta Biosciences pour évaluer la combinaison de son produit phare Opdivo et du VE800 de Vedanta chez les patients atteints de cancers avancés ou métastatiques.



Encore au stade expérimental, VE800 est un produit d'immuno-oncologie par voie orale qui active les cellules T, un type de globule blanc qui constitue l'effecteur prédominant en immunothérapie cancéreuse.



Dans le cadre de cet accord, Bristol-Myers Squibb a l'intention de procéder à un investissement au capital de Vedanta Biosciences, qui conservera le contrôle de son programme de recherche-développement et des droits commerciaux sur VE800.



