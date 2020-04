Bristol Myers : données positives dans le mésothéliome

20/04/2020 | 14:27

Bristol Myers Squibb annonce des résultats positifs de l'essai pivot de phase III évaluant Opdivo (nivolumab) plus Yervoy (ipilimumab), en comparaison à la chimiothérapie, dans le mésothéliome pleural malin non traité précédemment.



Sur la base d'une analyse intérimaire conduite par un comité indépendant, cette combinaison a prolongé la survie par rapport à une chimiothérapie, dans ce cancer rare et agressif n'ayant que des options limitées de traitement.



