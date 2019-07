Bristol-Myers : relèvement d'objectifs annuels

25/07/2019 | 13:41

A l'occasion de trimestriels meilleurs que prévu, Bristol-Myers Squibb déclare viser un BPA ajusté entre 4,20 et 4,30 dollars sur l'année 2019, au lieu d'une fourchette cible précédente qui allait de 4,10 à 4,20 dollars.



Le laboratoire pharmaceutique a engrangé sur son deuxième trimestre 2019 un bénéfice par action (BPA) ajusté en croissance de 17% à 1,18 dollar, soit douze cent de plus que l'estimation moyenne des analystes.



Ses revenus se sont inscrits en hausse de 10% à près de 6,3 milliards de dollars sur la période (+13% hors effets de changes), soutenus principalement par ses produits phares Opdivo (+24%) et Eliquis (+12%).



