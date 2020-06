Bristol-Myers : résultats de phase III positifs pour Zeposia

02/06/2020 | 14:44

Bristol-Myers Squibb annonce des résultats positifs pour son étude pivot de phase III True North, évaluant Zeposia (ozanimod) par voie orale comme thérapie d'induction et de maintenance d'adultes atteints de rectocolite hémorragique modérée à sévère.



'True North a atteint ses objectifs principaux, démontrant des résultats statistiquement hautement significatifs pour l'induction de rémission clinique à la semaine 10 et en maintenance à la semaine 52', précise le laboratoire pharmaceutique.



L'étude a aussi réalisé les objectifs secondaires clés de réponse clinique et d'amélioration endoscopique, en induction à la semaine 10 et en maintenance à la semaine 52. Le profil de sécurité s'est en outre révélé conforme aux études précédentes.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.