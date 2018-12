Bristol-Myers : s'associe au Boston Medical Center

18/12/2018 | 13:23

Bristol-Myers Squibb indique avoir finalisé un programme de recherche pluriannuel avec Boston Medical Center, un centre médical à but non lucrative, pour mieux comprendre la résistance à l'immuno-oncologie.



L'étude se concentrera sur les mécanismes associés au manque de réponse aux thérapies immuno-oncologiques, avec pour but d'identifier des biomarqueurs pronostiques et potentiellement prédictifs dans une variété de cancers.



