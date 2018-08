Bristol-Myers : un traitement mis sur le marché plus vite ?

23/08/2018 | 17:53

Le fabricant de médicaments Bristol-Myers Squibb annonce ce jeudi que son traitement contre le myélome multiple pourrait atteindre le marché américain plus rapidement que prévu.



La FDA a en effet généralement besoin de plusieurs mois pour examiner un médicament potentiel, mais elle a accepté un examen plus rapide de l'Empliciti dans cette indication, après une étude positive de phase 2.



La FDA devrait annoncer sa décision avant le 27 décembre, a indiqué Bristol.





