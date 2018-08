Bristol-Myers : une approbation de la FDA pour l'Opdivo

17/08/2018 | 16:53

Les organismes de réglementation américains de la santé ont approuvé l'immunothérapie Opdivo de Bristol-Myers Squibb, à destination des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules en phase terminale qui ne répondent pas à d'autres traitements.



Le médicament a en effet été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) en tant que premier et seul traitement immuno-oncologique pour ce cancern chez les patients dont la maladie a progressé après une chimiothérapie à base de platine et au moins un autre traitement.



Ce cancer est l'un des deux principaux types de cancer du poumon. Il représente environ 10% à 15% de tous les cancers du poumon.





