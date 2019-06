Bristol-Myers : vers une cession d'Otezla

24/06/2019 | 14:52

Dans le cadre de son projet de fusion avec Celgene, et pour répondre aux inquiétudes exprimées à ce sujet par la Federal Trade Commission (FTC), Bristol-Myers Squibb indique préparer une cession d'Otezla, ce qui lui permettrait aussi d'accélérer son désendettement.



Cette cession sera soumise à la revue de la FTC. Après le feu vert de cette dernière et la réalisation d'autres conditions usuelles, le groupe pharmaceutique a l'intention de finaliser la transaction Celgene au plus tôt, pour l'heure fin 2019 ou début 2020.



Par ailleurs, Bristol-Myers fait part de résultats décevants en termes de survie d'ensemble pour son étude de phase III CheckMate -459, évaluant son Opdivo comme traitement en première ligne du carcinome hépatocellulaire non résécable, en comparaison avec sorafenib.



