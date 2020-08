BAT : Crédit Suisse reste à 'surperformance'

05/08/2020 | 12:07

Crédit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur British American Tobacco (BAT) avec un objectif de cours abaissé de 3% à 3.930 pence, dans le sillage d'une réduction de 2-5% de ses estimations de BPA 2020-21 en raison de 'vents contraires de changes plus forts'.



'Les résultats semestriels en ligne de BAT et le maintien de ses objectifs annuels ont apporté une réassurance bienvenue', juge pourtant le broker, qui confirme pour 2020 ses attentes d'une croissance des ventes de 2,1% en comparable et d'une marge de 43,6%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.