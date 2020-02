BAT : dans le vert après ses résultats 2019

27/02/2020 | 13:20

BAT (British American Tobacco) prend 1,7% à Londres, à la suite de la présentation d'un BPA ajusté en hausse de 8,6% (à taux de changes constants) à 323,8 pence, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 50 points de base 43,1%, au titre de 2019.



Ses revenus ajustés se sont accrus de 6,2% à plus de 25,8 milliards de livres (+5,6% hors effets de changes), grâce notamment à d'importants effets mix et prix qui ont compensé une baisse du volume de cigarettes.



Le géant du tabac va proposer un dividende augmenté de 3,6% à 210,4 pence au titre de l'année écoulée et vise pour 2020 'une nouvelle année de croissance 'dans le haut de la plage à un chiffre' du bénéfice ajusté à changes constants'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.