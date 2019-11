British American Tobacco : La valeur du jour en Europe BRITISH AMERICAN TOBACCO affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

British American Tobacco gagne 1,9% à 3 044 pence, soutenu par des prévisions encourageantes. Le deuxième fabricant mondial de tabac s'attend à des résultats solides grâce à un second semestre particulièrement robuste, notamment aux Etats-Unis. Le groupe table sur de bonnes ventes à taux de change constants en raison d'une hausse des tarifs et d'opérations de promotions moins généreuses. La croissance du chiffre d'affaires est ainsi attendue dans la moitié hausse de sa fourchette de prévision de long terme comprise entre 3 et 5%.La marge opérationnelle courante du groupe connu pour ses marques Lucky Strike, Dunhill, Kent et Rothmans,devrait, elle, progresser de 50 à 100 points de base malgré d'importants investissements dans de nouveaux produits.La croissance du résultat opérationnel courant est attendu en hausse dans la moitié hausse de sa fourchette de prévision de long terme comprise entre 5 et 7%.De son côté, le bénéfice par action, hors éléments exceptionnels et taux de change constants devrait progresser à taux compris dans le haut d'une fourchette à un chiffre.British American Tobacco a insisté sur la qualité de ces performances aux Etats-Unis dans un environnement plus difficile pour le vapotage comme pour la cigarette traditionnelle.