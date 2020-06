La valeur du jour en Europe Le Covid-19 fait tousser BRITISH AMERICAN TOBACCO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

British American Tobacco cède 3% à 3 030 pence à Londres, pénalisé par la révision à la baisse de ses prévisions annuelles. Le fabricant de cigarettes, propriétaire de Dunhill, Lucky Strike, ou encore Pall Mall, est pénalisé par le confinement extrêmement strict imposé dans certains pays. En Afrique du Sud notamment, le gouvernement a purement et simplement interdit la vente d'alcools et de tabac depuis... le 27 mars. Il a levé l'interdiction pour l'alcool au 1er juin, mais maintenu celle pour le tabac.Le groupe, qui contrôle 78% du marché sud-africain, a saisi la justice contre cette décision injuste.British American Tobacco rappelle que d'autres pays comme le Mexique et l'Argentine ont également pris des mesures restreignant fortement la possibilité d'acheter du tabac. Ses ventes ont également pâti de l'effondrement du tourisme international. La fermeture des boutiques de "Duty Free" a fait du tort au groupe, comme d'ailleurs aux secteurs des vins et spiritueux et du luxe.Toujours est-il que le géant britannique anticipe désormais une croissance organique de ses ventes comprise entre 1% et 3%, contre entre 3% et 5% auparavant.En volume, les ventes du groupe devraient chuter de 7%, contre -5% auparavant.British American Tobacco prévoit désormais une croissance annuelle de son bénéfice par action autour de 5% contre proche de 10% jusque là.Par ailleurs, le groupe a reporté son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 5 milliards de livres, soit 6,3 milliards de dollars à 2025. Il comptait réaliser ce chiffre en 2023, voire 2024.Pour autant, BAT a confirmé son intention de distribuer 65% de son bénéfice en dividendes.