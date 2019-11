Britvic : négocie une cession de la marque Fruité et de 3 sites de production en France

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur britannique de boissons non alcoolisées Britvic a annoncé mardi être en discussions concernant une possible cession de ses trois sites de production de jus de fruits en France et de la marque Fruité au groupe néerlandais Refresco.

Britvic, propriétaire des marques Robinsons, J20 et Tango, a déclaré qu'il conserverait les marques Pressade et Fruit Shoot, qui seraient fabriquées par Refresco dans le cadre d'un partenariat à long terme.

La valeur de l'opération n'est pas significative et se traduirait par un léger impact négatif au niveau du bénéfice opérationnel ajusté, a indiqué Britvic.

La transaction devrait être finalisée au printemps 2020. Elle est soumise à un processus de consultation des représentants du personnel et à l'aval de l'Autorité de la concurrence, a précisé le groupe britannique.

-Adria Calatayud, Dow Jones Newswires

(Version française Valérie Venck) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire