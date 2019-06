BROADCOM : Bruxelles ouvre une enquête sur le marché des chipsets pour téléviseurs et modems

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission européenne a ouvert une enquête formelle visant à examiner si Broadcom restreint la concurrence au moyen de pratiques d'exclusivité, en violation des règles de l'UE. Elle entend imposer des mesures provisoires au cours de l'enquête en ce qui concerne les marchés des chipsets pour téléviseurs et modems.Bruxelles a récolté des informations indiquant que Broadcom pourrait mettre en œuvre une série de pratiques d'exclusion en ce qui concerne ces produits.Ces pratiques peuvent comprendre l'établissement d'obligations d'achat exclusif, l'octroi de rabais ou d'autres avantages subordonnés à l'exclusivité ou à des exigences minimales d'achat, l'offre groupée de produits, les pratiques abusives en matière de propriété intellectuelle et la dégradation délibérée de l'interopérabilité entre les produits de Broadcom et les autres produits.Broadcom est le principal concepteur, développeur et fournisseur mondial de circuits intégrés destinés aux appareils de communication filaires. Elle est un acteur mondial de premier plan sur plusieurs marchés, à savoir:- les systèmes sur puce, qui sont des chipsets combinant des circuits électroniques constituant le "cerveau" du décodeur ou du modem. Ces systèmes figurent donc parmi les composants les plus importants de ces appareils et sont essentiels pour amener les signaux de télévision et la connectivité chez les consommateurs;- les puces front-end, qui sont des composants matériels transformant des signaux analogiques en signaux numériques, qui peuvent ensuite être traités par des systèmes sur puce;- les chipsets WiFi, qui sont des composants matériels permettant aux décodeurs de déployer des réseaux locaux sans fil;- des composants d'"équipements de commutation/tête de réseau" fournissant des connexions de données à haut débit.