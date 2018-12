BROADCOM : publication trimestrielle de qualité

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le fabricant de semi-conducteurs Broadcom a présenté hier soir un bénéfice net et des perspectives meilleurs que prévu. Au quatrième trimestre, clos début novembre, le groupe a réalisé un bénéfice net de 1,115 milliard de dollars, soit 2,64 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 561 millions de dollars, ou 1,25 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 5,85 dollars, surpassant le consensus Thomson Reuters s’élevant à 5,58 dollars.Les ventes de Broadcom ont bondi, elles, de 12% à 5,44 milliards de dollars alors que le marché visait 5,39 milliards.Sur le nouvel exercice, Broadcom vise en moyenne un chiffre d'affaires d'environ 24,5 milliards de dollars, supérieur aux anticipations de Wall Street : 22,40 milliards de dollars."Pour l'exercice 2019, nous prévoyons une autre année de croissance à deux chiffres des revenus. La demande soutenue dans notre secteur des semi-conducteurs sera accrue par l'acquisition récente des activités liées aux ordinateurs centraux et aux logiciels d'entreprise dans notre division logiciels d'infrastructure. Nous prévoyons également que la marge d'exploitation atteindra un autre record au cours de l'exercice 2019 grâce à l'amélioration du levier d'exploitation, " a commenté le PDG, Hock Tan.Mais les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Le dividende trimestriel a été augmenté de 51% à 2,65 dollars.