Broadcom : bat le consensus au 4e trimestre

07/12/2018 | 14:54

Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,85 dollars au titre de son quatrième trimestre comptable, en hausse de 27% en comparaison annuelle, et là où le consensus visait 32 cents de moins.



Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs -domicilié aux Etats-Unis depuis avril dernier- a amélioré sa marge brute de 4,7 points à 53,9%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 12% à plus de 5,4 milliards de dollars.



'Le free cash-flow des activités a augmenté de moitié sur l'exercice écoulé, à 8,2 milliards de dollars. Aussi, nous relevons notre dividende cible de 51% à 2,65 dollars par action et par trimestre pour l'exercice 2018-19', souligne le directeur financier Tom Krause.



