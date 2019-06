Broadcom : consensus manqué au 2e trimestre

14/06/2019 | 10:05

Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 5,21 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, en hausse de près de 7% en comparaison annuelle, mais manquant de deux cents le consensus.



Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs basé à San Jose a amélioré sa marge brute de 5,4 points à 72%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 10% à plus de 5,5 milliards de dollars.



S'il prévoit toujours une croissance à deux chiffres de son free cash-flow cette année, Broadcom ajuste sa prévision de chiffre d'affaires à 22,5 milliards de dollars, pointant un 'vaste ralentissement de l'environnement de la demande'.



