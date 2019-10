Broadcom : décision de la Commission européenne

16/10/2019 | 16:05

La Commission européenne a ordonné à Broadcom de cesser d'appliquer certaines clauses figurant dans ses contrats conclus avec six de ses principaux clients.



Broadcom est le leader mondial en matière de fourniture de jeux de puces pour décodeurs de télévision et modems. Ils sont essentiels pour amener les signaux de télévision et la connectivité chez les consommateurs.



' Ces mesures permettront d'éviter un préjudice grave et irréparable à la concurrence susceptible d'être causé par le comportement de Broadcom qui, à première vue, enfreint les règles de concurrence de l'UE ' indique la commission.



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Si nous n'intervenons pas, le comportement de Broadcom est susceptible de causer un préjudice grave et irréversible à la concurrence. Nous ne pouvons le tolérer, parce qu'il en découlerait des prix plus élevés pour les clients et les consommateurs européens, de même qu'un choix plus restreint et une innovation moindre. '



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.