Broadcom : dépasse les attentes au 3e trimestre

07/09/2018 | 12:13

Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) de 4,98 dollars au titre de son troisième trimestre comptable, en hausse de 21% en comparaison annuelle, et là où le consensus visait 15 cents de moins.



Toujours en données ajustées, le fournisseur de produits semi-conducteurs -domicilié aux Etats-Unis depuis avril dernier- a amélioré sa marge brute de 3,5 points à 51,7%, pour un chiffre d'affaires en croissance de 13% à près de 5,1 milliards de dollars.



'La demande en centres de données tire une croissance vigoureuse dans plus de la moitié de nos revenus', souligne le directeur général (CEO) Hock Tan, qui rappelle aussi les rachats d'actions pour 5,4 milliards de dollars sur le trimestre.



