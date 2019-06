Broadcom : ne souffre pas de l'ouverture d'une enquête

27/06/2019 | 12:32

Alors que la Commission européenne a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur l'équipementier électronique américain Broadcom, l'action de ce dernier n'en a pour l'instant pas souffert à Wall Street. Elle se traite toujours dans la zone des 280 dollars, sans mouvement marqué.



'Les décodeurs de télévision et les modems font partie de notre vie quotidienne, au travail comme pour les loisirs', a déclaré hier la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager.



Et d'ajouter : 'Nous suspectons Broadcom, un fournisseur important de composants pour ces appareils, d'avoir mis en place des restrictions contractuelles visant à exclure ses concurrents du marché, ce qui empêcherait ses clients et, en fin de compte, les consommateurs finals, de profiter des avantages qu'offrent le choix et l'innovation. Nous avons également l'intention d'enjoindre à Broadcom de mettre fin à son comportement le temps de notre enquête, pour éviter tout risque de préjudice grave et irréparable à la concurrence.'









