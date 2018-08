Brookfield Business Partners LP : Vente finalisée de Westinghouse à Brookfield 0 0 02/08/2018 | 03:09 Envoyer par e-mail :

La société émerge d'une restructuration dans le cadre du chapitre 11 Westinghouse Electric Company, le chef de file mondial des technologies, carburants et services nucléaires, a annoncé aujourd'hui la finalisation de sa vente, précédemment annoncée, à Brookfield Business Partners L.P. (NYSE: BBU) (TSX: BBU.UN), au côté de partenaires institutionnels (collectivement "Brookfield"), et l'émergence en tant que société réorganisée, dans le cadre du chapitre 11 de la loi sur les restructurations. Annoncée le 4 janvier 2018, la transaction vient d'être finalisée, avec prise d'effet ce jour. "La clôture de cette transaction marque une étape majeure pour Westinghouse, qui ressort favorablement du chapitre 11, et continue d'opérer une transformation de taille, qui nous oriente vers une réussite durable. Avec le soutien de Brookfield, Westinghouse continuera de consolider sa position de chef de file de l'industrie nucléaire. Nous concentrons nos efforts sur le renforcement de notre activité, la mise en valeur de notre présence mondiale et l'excellence en termes de service client et d'innovation", déclare José Emeterio Gutiérrez, président et chef de la direction de Westinghouse. Westinghouse Electric Company est le pionnier mondial de l'énergie nucléaire et un chef de file des produits et technologies de centrale nucléaire destinés aux services publics du monde entier. Westinghouse a fourni le premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse sert de fondement à environ la moitié des centrales nucléaires en fonctionnement à l'échelle mondiale. Brookfield Business Partners est une société de services commerciaux et industriels spécialisée dans la propriété et l'exploitation d'entreprises de haute qualité qui bénéficient barrières à l'entrée et/ou de faibles coûts de production. Brookfield Business Partners est cotée à la bourse de New York et de Toronto. Des informations importantes peuvent être divulguées exclusivement via le site internet de la société. Les investisseurs sont invités à consulter le site pour prendre connaissance de ces informations. Brookfield Business Partners est la société phare des services commerciaux et industriels de Brookfield Asset Management Inc. (NYSE: BAM) (TSX: BAM.A) (EURONEXT: BAMA), un gestionnaire international d'actifs alternatifs, avec approximativement 285 milliards de dollars d'actifs sous gestion, desquels environ 150 milliards de dollars se situent aux États-Unis. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site internet à l'adresse https://bbu.brookfield.com. Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180801006120/fr/

