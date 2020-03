BROWN-FORMAN : fait moins bien que prévu au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Brown-Forman a publié mercredi ses résultats au titre de son troisième trimestre fiscal 2020 (clos fin janvier). Ainsi, le spécialiste américain des boissons alcoolisées (Jack Daniel’s…etc) a réalisé un bénéfice net de 231 millions de dollars sur la période, ou 48 cents par action, contre 227 millions de dollars, ou 47 cents par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet vsait un bénéfice par action de 50 cents.De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 899 millions de dollars au troisième trimestre fiscal (quasi stable sur un an), là aussi, au-dessous des attentes du marché (953 millions).Pour l'ensemble de l'exercice, Brown-Forman a révisé à la baisse ses estimations : le groupe table désormais sur un bénéfice par action compris entre 1,75 et 1,80 dollars, ce qui est inférieur aux attentes du consensus FactSet (1,82 dollar).